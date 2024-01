Como quedará o tempo mañá para as cabalgatas🐪?



Palabras chave: #inseguro #cambiante.



A imaxe actual do radar é un bo exemplo do que agardamos. Chuvia intermitente pero con pausas que poden ser longas. En todo caso paraugas necesario e tamén abrigo🧥. Entra aire frío ... pic.twitter.com/SGCyAcPgH2