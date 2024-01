El presidente del Club del Mar, David Iglesias, tomó posesión este año, pero presentará su dimisión en la asamblea general de socios del 4 de febrero. Según señaló a este diario, la fecha de las nuevas elecciones, que se convocarán con “total normalidad”, será “a principios de marzo”.

En la convocatoria en la que fue elegido presidente, la opción de Iglesias fue la única válida después de que la comisión electoral rechazara una lista alternativa, liderada por Jorge Seco, por defectos de forma. Las disputas por este hecho, que llevaron a una asamblea muy bronca, motivaron su cese. Ahora Iglesias indica que “espero que haya al menos dos candidaturas”.

De acuerdo con Iglesias, se está “conformando” una candidatura con gente que estaba en su lista, aunque él no la dirigirá; señala que “si hace falta me presentaría de directivo, no de presidente”. Iglesias era miembro de la junta directiva durante el anterior mandato, cuando era presidente Alberto Santalla, y también ocuparon cargos en esta varios miembros de su lista.

Seco, en cuya lista solo había un socio que hubiese formado parte de una junta directiva, afirma que aunque “no lo hemos confirmado al 100%, hay una posibilidad alta de volver a presentarnos”. Señala que cree que en la otra candidatura habrá una “persona de la comisión electoral con la que tuvimos tantos problemas” y critica que “parece que es una zancadilla tras otra”.