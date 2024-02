El Concello de A Coruña volverá a sacar a concurso el contrato de la recogida de basura que anuló la Justicia

El Ayuntamiento sacará de nuevo a concurso el contrato de recogida de basuras. En la actualidad lo lleva Prezero (antes Cespa) desde octubre de 2020, pero, como adelantó este diario el pasado mes de agosto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló la adjudicación, pues la oferta fue inválida, y el Ayuntamiento no recurrió. En el pleno de este jueves, la edil de Medio Ambiente, Noemí Díaz, señaló: “Vamos a trabajar en nuevos pliegos para la recogida de basuras”, en alusión a los documentos que regulan los concursos públicos, con una reorganización de los servicios y “analizando nuevas opciones de contenerización”, pues el Concello prevé implantar un quinto colector para envases ligeros. A finales de enero el portavoz municipal, José Manuel Lage, afirmó que el Ejecutivo analizaba aún si iniciar un nuevo concurso, como finalmente hará.

La licitación que ganó Cespa fue impulsada en 2018, con Marea Atlántica en el Gobierno local, y en junio de 2019, poco antes de las elecciones que dieron el Ejecutivo a los socialistas, la mesa de contratación valoró la oferta de Cespa en tercer lugar de cuatro.

Las tres primeras ofertas (FCC-Ingeser, Copasa y Cespa) han sido anuladas por los tribunales y la cuarta, de Valoriza, aplicando los mismos criterios también resulta nula. Y Prezero tampoco quiere quedarse: en enero de 2023 solicitó al Concello rescindir el contrato, como avanzó este diario el año pasado.

Díaz prometió un nuevo concurso en el debate de una moción del BNG, aprobada por unanimidad, en la que los nacionalistas reclamaban al Gobierno local que vigile que se cumplan las condiciones de los servicios de recogida de basuras y limpieza viaria y, como ya se comprometió con los nacionalistas en 2023, indague sobre las influencias del sindicato STL, investigado por la Justicia, en las concesionarias. En palabras del portavoz del BNG, Francisco Jorquera, por parte de las concesionarias hay “incumplimientos reiterados”. Díaz aseguró que el Gobierno local hace una revisión "sistemática” del servicio.

La moción aprobada también reclamaba sacar, con “máxima celeridad” el nuevo concurso para la planta municipal de tratamiento de residuos de Nostián, en precario desde el final de 2019. Jorquera acusó al Gobierno local de no informarles de los avances para preparar los pliegos, y el edil del PP José Ramón Amado cargó contra los textos previos preparados por el Concello, que ya aprobó un anteproyecto en 2022 y presentó recientemente otros documentos, como un estudio de viabilidad. Amado afirmó que la planta “no va a cumplir con los parámetros que pide la UE para 2035”. También señaló que desde el Gobierno local “no pueden asegurar” que los concellos del Consorcio As Mariñas sigan llevando los rechazos a Nostián” y que sus estudios no contemplan “los salarios reales de los trabajadores, muy superiores a los presentados”.

Díaz no ofreció fechas para la salida del concurso de Nostián, que se ha ido postergando una y otra vez y del que fuentes del Gobierno local afirmaban el pasado septiembre que estaría en cien días, que ya han transcurrido. “La celeridad va en contra del rigor”, dijo.

El PP llevó otra moción, rechazada con los votos de PSOE y BNG, en la que pedía que cesar al concejal y portavoz municipal, José Manuel Lage, de las competencias de contratación por la anulación de la adjudicación de recogida de basuras y el retraso en la concesión de Nostián. El portavoz popular, Miguel Lorenzo, afirmó que hay “cantidad de contratos caducados y que no salen” y que el Concello “iría mejor si Lage no acaparara todas las competencias”. Otros populares criticaron este punto a lo largo del pleno.

Lage argumentó sobre el contrato de recogida que desde el servicio municipal “solo se dio cumplido trámite a lo que venía de atrás”, y que “la decisión contraria era empezar de cero”. También defendió que, con él al frente de las responsabilidades de contratación, mejoró la gestión: a finales de 2019 “había 245 prestaciones sin contrato en el Concello”, mientras que a 31 de diciembre de 2023 “solo quedan 19 pendientes de regularización”.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, afirmó que su grupo ha criticado la “concentración de competencias en muy pocas personas” en el Gobierno local, pero "quien tiene que repartir encargos entre los concejales es la alcaldesa”.