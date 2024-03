La Xunta niega que la ciudad reúna condiciones para declarar tensionado el mercado de alquiler

El Gobierno gallego no declarará A Coruña como zona tensionada en el mercado del alquiler de viviendas, según anunció este martes la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, quien señaló que la ciudad no cumple los requisitos fijados por la nueva Ley de Vivienda para obtener esa declaración. También indicó que ninguna urbe de la comunidad reúne esas condiciones, a excepción de Pontevedra, y que destacó que la petición efectuada por el Concello coruñés deberá ir respaldada por informes que justifiquen la necesidad de la declaración de mercado tensionado, ya que la consellería no las promoverá de oficio al considerar esta medida como “un paso atrás”.

De acuerdo con los datos de la consellería, tan solo los distritos postales uno, dos y tres —que abarcan respectivamente los barrios de As Atochas-Monte Alto, Ciudad Vieja y Pescadería— podrían ser calificados como zonas con mercado de alquiler tensionado, aunque la solicitud presentada por el Ayuntamiento era para toda la ciudad. En esos tres barrios, el crecimiento del precio del alquiler en los últimos cinco años superó en más del 3% el del IPC, de acuerdo con el índice publicado por el Gobierno central.

Fuentes municipales apuntaron que el Concello reclamará la documentación empleada por la Xunta para considerar que A Coruña no cumple esos requisitos, así como que “aclare por escrito” ese aspecto, ya que la ley fue elaborada para contener los precios de los alquileres y esta es la ciudad gallega que los tiene más elevados. En su opinión, el objetivo del Gobierno gallego con esta actitud es “torpedear” la aplicación de la ley “para evitar dar solución al problema real del acceso a la vivienda”.

También destacaron esas fuentes que en el municipio están registradas 2.800 personas como demandantes de vivienda protegida y que en los últimos doce años la administración autonómica solo construyó 40 viviendas, cantidad que calificaron de “ridícula”. Frente a la exigencia de que sean los ayuntamientos los que tengan que demostrar que cumplen las condiciones para la declaración de zonas tensionadas, recuerdan que la legislación establece que la competencia sobre este trámite es de las comunidades autónomas, aunque fuentes autonómicas explicaron que en el País Vasco sus ayuntamientos ya están elaborando los informes que justifiquen sus solicitudes.

La Ley de Vivienda establece como condiciones para la declaración de zonas con el mercado de alquiler tensionado que el coste medio de la hipoteca o del alquiler para una familia, sumado a los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. También se exige que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentando en los cinco años anteriores al menos un 3% que el IPC en la comunidad autónoma.

Ángeles Vázquez —quien participó en una reunión en Santiago con ayuntamientos, el Observatorio da Vivenda, colegios profesionales, administradores de fincas e inmobiliarias— destacó que esta ley es un “engaño” porque el índice de precios publicado por el Gobierno para reducir los precios de los alquileres en las zonas tensionadas por debajo de los del mercado solo puede aplicarse a las viviendas que sean propiedad de grandes tenedores, que en Galicia son menos del 4% del total, y a las que lleven cinco años sin ser alquiladas.

Según explicó, una de las razones de que una vivienda se encuentre en esa última situación es la “gran inseguridad jurídica” de los propietarios, de quienes dijo que además de a la ocupación deben hacer frente a la “inquiocupación”, en referencia a los inquilinos que permanecen en una vivienda a pesar de no abonar la renta.

La conselleira reclamó además a los ayuntamientos que cuando presenten su petición de declaración de zonas de alquiler tensionado creen “su propia mesa sectorial” de vivienda, en la que estima que “se deben tomar decisiones de calado importante”, al igual que hace la Xunta en el Observatorio da Vivenda de Galicia.

Vázquez, tildó de “engorroso” y “difícil de entender” el articulado de la ley referido a las zonas de alquiler tensionado, para lo que puso como ejemplo la situación de la ciudad de Pontevedra, ya que con los datos de que dispone la Xunta podría ser “declarada íntegramente tensionada”, pero de acuerdo con el índice de precios, “solo sería un distrito, no la ciudad”.

En el caso de Santiago hay tres distritos que podrían ser zona tensionada según el índice de precios: la parte baja del Ensanche, Conxo y Pontepedriña, “siempre y cuando el Ayuntamiento tenga la planificación de cómo va a resolver los problemas derivados de no tener vivienda en este momento para que la gente alquile”, advirtió Vázquez. “Ninguna ciudad al completo puede ser tensionada con los datos que acaba de publicar el Gobierno”, aseguró la conselleira.

También recordó que la Ley de Vivienda ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por siete comunidades autónomas, entre ellas Galicia, pero que la Xunta tramitará las solicitudes que le formulen los ayuntamientos, a los que recordó que para obtener la declaración de mercado tensionado deben dedicar al menos un 20% del suelo a vivienda pública, cuando Vigo solo pretende promover 74 viviendas de este tipo y A Coruña 50.

Esos concellos deben presentar además propuestas de actuación sobre vivienda, por lo que, en su opinión, la solución al problema de los precios pasa por “propiciar” que se construyan más, así como por proporcionar ayudas a las personas que las necesitan para acceder al mercado inmobiliario.

