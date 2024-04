Las oficinas más demandadas en A Coruña: zonas amplias e inmuebles diáfanos para las tecnológicas

Los precios de la vivienda no dejan de escalar en la ciudad, pero los de espacios de oficinas no han vivido un incremento semejante. Cuatro inmobiliarias coruñesas coinciden en que los precios no suben, y en que buena parte de los espacios para negocios están vacíos, si bien hay algunos segmentos de mercado que sí se mueven. Uno es el de espacios grandes, de más de 400 metros, mientras que las empresas tecnológicas e informáticas piden un perfil específico de inmueble, diáfano y que permita dar servicios a los trabajadores.

“En esta ciudad, si una inmobiliaria trabajara solo con oficinas, moriría a la miñoca”, resumen desde Rua Inmobiliaria, en la que tienen la impresión de que la demanda ha caído a raíz de la pandemia. Las oficinas que han alquilado en el último año en la ciudad, indican fuentes de este negocio coruñés “estaban estupendísimamente”, con reformas y buenas condiciones, y se alquilaron por precios asequibles. Desde Será por Casas consideran que el precio “es muy difícil que baje”, porque los propietarios prefieren tener el local vacío, pero tampoco sube, y señalan que “de lo que más demanda tenemos es de oficinas o locales con posibilidad de pasar a viviendas”.

Lo que sí han identificado desde esta inmobiliaria es que hay empresas “que han crecido” y que necesitan espacios de mayor tamaño, algo que es muy difícil de encontrar en la ciudad. “Tengo varios clientes de empresas grandes, que necesitan un espacio de 400 metros o más, y así sí que es casi imposible encontrarlo en una sola planta”, relatan fuentes de Será por Casas, que explican que a algunos empresarios “no les queda más remedio que dividirse” en varios inmuebles.

Este es un perfil que, según coinciden en Ático Inmobiliaria, “no es fácil de encontrar”. “Se piden oficinas grandes, y se están demandando espacios en centros de negocios, con cientos de metros”, afirman desde este negocio, en el que indican sin embargo que en conjunto los precios “no han escalado”. En la ciudad hay “mucha oficina vacía” y lo “complicado” es colocar los inmuebles antiguos o de cien metros para abajo, mientras que algunas, situadas en zonas céntricas, tienen más demanda. Y las empresas tecnológicas, señala la inmobiliaria, piden espacios “diáfanos”.

Es la misma percepción que la de Mirko Sanhueza, de Urbeko Inmobiliaria, que ha tenido varios clientes de empresas tecnológicas de gran tamaño. “Colocamos una en una de las torres de Matogrande, con 220 trabajadores”, pone como ejemplo, pero, aunque señala que “A Coruña se está haciendo un hueco importante en el sector tecnológico, con gente que viene de Salamanca, de León de Zamora”, considera que “no ha habido un boom” de demanda de espacios. Además, “nos piden mucha oficina en las afueras del núcleo urbano”, y en algunas empresas de este perfil está muy implantando el teletrabajo.

Aparte de buena accesibilidad y proximidad al aparcamiento, las tecnológicas buscan “espacios diáfanos, con mucha luz, buena accesibilidad y libres de barreras arquitectónicas, para dar una buena situación de trabajo”. La informática, explica, es una “tarea dura a nivel mental” y los buenos empresarios buscan inmuebles que permitan instalar bonos como una “cafetería buena” o espacios cómodos.

En “crecimiento constante”

El gerente del Cluster TIC Galicia, Roberto Pérez, considera que “las tecnológicas están en crecimiento constante y necesitan ocupar espacios” en A Coruña. Aunque tampoco ve una “alta demanda” de oficinas, Pérez indica que hay empresas que buscan espacios grandes propios, aunque estos “escasean”, y otras, normalmente más pequeñas, que buscan espacios compartidos, como la Ciudad de las TIC,” donde se pueda colaborar con otras empresas” de su mismo sector.

En ambos se buscan oficinas “grandes, cómodos, diáfanos, colaborativos”, con aparcamientos y servicios cercanos y que permitan “un buen ambiente de trabajo”. Estos espacios atractivos, explica Pérez, son la respuesta de los empresarios del sector para “atraer de nuevo a los trabajadores a la oficina”, después del teletrabajo durante la pandemia.