Rueda sobre la petición de zona tensionada: “No voy a ser un insumiso con la ley”

El Gobierno gallego tramitará la solicitud de declaración de zona tensionada para el alquiler si el Concello de A Coruña la presenta con la documentación técnica que exige la ley estatal de vivienda. Así lo afirma el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en declaraciones a este periódico en las que se muestra rotundo en relación con el cumplimiento de la normativa aprobada por las Cortes sobre esta materia a pesar de la negativa de otras comunidades autónomas gobernadas por el PP: “No me puedo negar, no voy a ser un insumiso con la ley”.

Rueda recuerda que el Ejecutivo autonómico ha recurrido esa legislación ante el Tribunal Constitucional pero advierte de que “mientras esté en vigor, hay que cumplirla”. También pone de relieve que “a día de hoy no nos lo ha pedido nadie”, ya que considera que la solicitud que efectuó el Concello coruñés fue tan solo “una especie de sugerencia inicial”, a la que se contestó que “la fundamentara”, por lo que la Xunta está ahora a la espera de que realice ese trabajo.

Según el presidente, “el resto de ayuntamientos a día de hoy han hecho muchos anuncios públicos, pero no han pedido nada”, aunque señala que “si lo piden y está bien pedida, yo no me voy a negar a pesar de no estar de acuerdo”. Y es que los populares consideran que la declaración de zonas tensionadas para el alquiler —en las que pueden limitarse los precios a las viviendas que sean propiedad de grandes tenedores y a las que lleven cinco años sin ser alquiladas— “no es la solución”, como afirma el propio Rueda, para quien la nueva ley de vivienda “no está solucionando nada ni lo va a solucionar”, aunque reconoce que al figurar esta medida dentro de la normativa debe cumplirse.

“Yo no me puedo negar a que si un Ayuntamiento me lo pide y la petición está razonada, nosotros tenemos que declarar la zona tensionada y allá el Ayuntamiento con su responsabilidad y los resultados”, declara el presidente. “Tenemos que completarla ahora, en ello estamos”, manifestó por su parte el pasado jueves el concejal de Urbanismo de A Coruña, Francisco Dinís Díaz, sobre la documentación reclamada por la Xunta para la declaración de zona tensionada en el marco del V Congreso Inmobiliario de Galicia. En ese mismo foro, el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García Porto, destacó que la Xunta no declarará “de oficio” zonas tensionadas al entender que motivará la salida de viviendas del mercado del alquiler, aunque admitió que se hará si se presentan solicitudes por parte de los ayuntamientos que cumplan las exigencias legales, pero añadió que “la vamos a declarar” si las peticiones cumplen los requisitos y , en el caso de A Coruña, el Concello proporciona “un razonamiento de que es una solución eficaz” .

Otro de los motivos de fricción entre la administración municipal coruñesa y la autonómica en los últimos meses es la nueva ordenación urbanística de los muelles de la ciudad que dejen de tener actividad portuaria, ya que el Gobierno local se opuso a que la Xunta tenga una participación mayoritaria en su propiedad. “Es la alcaldesa la que nos tiene que decir exactamente cómo lo quiere hacer”, comenta Alfonso Rueda sobre la actitud de Inés Rey, de quien dice que “sabe que creo que recuperar esa fachada marítima es una cosa muy buena”. Según el presidente, la alcaldesa de A Coruña “sabe que va a tener nuestra colaboración”, pero le advierte de que “tiene que decidir exactamente cómo lo quiere hacer y tiene que decidir exactamente cuál es la fórmula”, ya que, además del destino de los terrenos también está pendiente de definir cuál será la aportación de cada administración a su reurbanización.

