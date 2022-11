Luis Enrique Martínez, seleccionador español, dijo ayer, tras la victoria de su equipo ante Jordania (1-3) en su último amistoso previo al Mundial de Qatar, que Marco Asensio “con esa actitud y ese nivel puede jugar de lo que quiera”.

“Asensio ha jugado hoy un partido soberbio, otro nivel. Una de las cosas que Marco tiene y que nosotros intentamos corregirle es que se mueve de una manera muy aleatoria por el campo y aparece en muchos sitios. Le hemos limitado esa movilidad para que aparezca en las situaciones que queremos, ha estado especialmente bien en la continuidad”, dijo sobre el arranque como 9 del jugador del Real Madrid, suplente habitual con Ancelotti.

“Luego le hemos probado de interior sin darle casi ninguna consigna más que el posicionamiento en dos momentos del juego y me ha encantado. Con esa actitud y ese nivel, puede jugar de lo que quiera”, añadió.

El técnico explicó cómo gestionó los minutos de sus jugadores ante Jordania: “Les he preguntado cuántos minutos necesitaba cada uno, porque cada uno tiene un caso particular. Yo desde fuera conozco todas las situaciones, pero una cosa son mis sensaciones y otras la del jugador. Les he preguntado a cada uno el número de minutos que consideraban que tenían que jugar para llegar en las mejores condiciones al partido de Costa Rica”.

“A partir de ahí, me he hecho mi batiburrillo. Busquets y Pedri querían jugar, Unai Simón también. Y he decidido que no jugase ninguno. Creo que la mayoría ha jugado los minutos que querían jugar”, agregó.

Sí concretó que había puesto una condición a los suyos: “La única exigencia que he marcado es que quería un equipo competitivo las dos partes, que fuera a ganar el partido y no especulara. Lo han conseguido”.

“El objetivo no era el resultado, pero una vez que te pones la camiseta de España hay que competir y demostrar que estamos preparados para hacerlo en cualquier duelo. Nuestra cabeza está en el Mundial, en Costa Rica, pero el resultado es satisfactorio y muy positivo”, manifestó.

Preguntado acerca de la ubicación de Rodri como central, señaló que “tener jugadores versátiles, que puedan ayudar en diferentes posiciones, es básico”. Además, indicó: “Nuestro objetivo y nuestra intención es intentar jugar siete partidos (en el Mundial), ese sería un buen síntoma”.

“Veo al equipo muy bien, con las ganas necesarias. Quizás jugar un amistoso a tan pocos días del Mundial no sea lo mejor porque el jugador está focalizado en el Mundial. Hemos jugado el partido, lo hemos hecho bien y ahora, a prepararnos para Costa Rica”, declaró.