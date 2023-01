Histórico debut del Liceo en la Champions

El Palacio de los Deportes de Riazor será testigo a las 18.00 horas del debut del Liceo en la Champions femenina. La sexta posición en la OK Liga de la temporada pasada abrió las puertas a las coruñesas para cumplir su sueño continental. Otro paso en una meteórica trayectoria desde que en octubre de 2016 el equipo jugó su primer partido en la máxima categoría nacional. El rival será el Manlleu, al que condiciona la baja de la que es su gran referente, una Anna Casarramona que ha tenido que pasar por el quirófano. El formato de la competición consta de una primera fase de grupos, con tres equipos en cada uno y una liguilla a ida y vuelta entre ellos. El Liceo, además del Manlleu, quedó emparejado con el Noisy le Grand francés. Solo el primero logrará el pase para la final a cuatro en la que se pondrá en juego el título. El club más laureado de Galicia busca estrenar una balda para los éxitos del femenino. Solo hay dos clubes con representación en las dos máximas competiciones europeas de hockey, la masculina y femenina. Uno es el Benfica. Y otro, el Liceo.

“Hace años esto era algo impensable y esto es un broche a ese proyecto que en 2016 iniciamos, con gente como María Sanjurjo y Lucía Paz, que siguen en el equipo”, señala Stanis García, técnico del Liceo. “Llegamos en un gran momento, porque las jugadoras han vuelto de una semana de parón con muchas ganas. Estamos en un buen momento, tanto de forma como de ánimo, porque esta competición despierta mucha ilusión pero también porque el equipo tiene buenas sensaciones, cada vez más acoplado”, añade. “Espero que mucha gente se anime a venir a vernos y animarnos y que les guste el espectáculo que se vivirá en el Palacio, porque es un momento histórico y tanto el escenario como el rival acompañan”, pide.

El Liceo debutó en OK Liga en 2016. Esa temporada ya jugó la Copa de la Reina y logró la permanencia, para mantenerse en la máxima categoría otros dos cursos. Después el proyecto se apagó, pero se retomó en 2019 para buscar el ascenso, regresar a la máxima categoría en 2021 y convertirse en la revelación, llegando hasta las semifinales en Copa y siendo sextas en liga, pero con una segunda vuelta de subcampeonato. “Ojalá podamos igualar el peldaño del año pasado, pero también estamos en un punto de la curva de aprendizaje que se empieza a complicar y dar pasos hacia adelante cada vez cuesta más y hay que poner un plus por nuestra parte”, analiza el entrenador.

Esta temporada, con el mismo bloque de la anterior y con el refuerzo de Marlena Rubio, los resultados no han acompañado del todo a las verdiblancas en liga —que retomarán el miércoles precisamente en Manlleu—. Más fuertes en casa que a domicilio, les ha faltado continuidad para estar más arriba, entre las cuatro primeras de la competición, que son las que jugarán el play off y una línea que marca el Manlleu, cuarto con cinco puntos más que las coruñesas. Quedan dos jornadas para el final de la primera vuelta e instaladas en la séptima plaza, todavía tienen que asegurar su clasificación para la Copa. Ha sido difícil planificar el año, con el Mundial por el medio, al que se marchó una parte de la plantilla. Y contaban también que regresaría la argentina Adriana Soto, campeona en San Juan, pero finalmente decidió quedarse en su país. Sin los goles de la de Mendoza, el fuerte del equipo pasó al lado contrario de la cancha. Desde el orden defensivo y con Caretta bajo palos, es muy complicado hacerles daño. “Hace un mes que intentamos bajar los dígitos, para que el hecho de no encajar nos diera más tranquilidad en ataque. Reculamos para asegurar conceptos defensivos. Cuando no entran los goles, hay que hacer eso. Pero no me preocupa en absoluto la falta de gol. Porque generamos muchas ocasiones. Solo que estamos teniendo poco acierto. Es cuestión de rachas”, valora.

El Manlleu es un histórico del hockey nacional que ya se ha visto en experiencias de este estilo en más ocasiones, incluso con títulos en su palmarés. Pero, si se puede decir de algún modo, sin Anna Casarramona, da menos miedo pese a que siga teniendo jugadoras como Nara López, Ona Castellví o Joana Comas. “Anna es una pieza importantísima”, reconoce el asturiano, “tanto por juego como por veteranía, un as en la manga para los momentos complicados”. Por eso cree que se iguala el partido, con opciones para ambos. “No me espero un resultado abultado ni a favor ni en contra. Tenemos que gestionar mejor esas situaciones complicadas, aprovecharnos de ese vacío que van a tener”, concluye Stanis. Todo es nuevo para el Liceo en este terreno. Solo María Sanjurjo tiene experiencia europea aunque tanto Caretta como Gaete la tienen internacional y puede aportarles el plus que necesitan.