27-34 | El OAR no falla en Vigo, gana al Carballal y luchará por el ascenso

Dicen que a la tercera va la vencida y el Attica 21 Hotels OAR Coruña jugará su tercera fase de ascenso en tres años. No fallaron los de Marcos Rodríguez, que aguantaron la presión en la última jornada de la liga regular y no erraron en su complicada visita a la pista del Carballal, en Vigo. Los coruñeses se impusieron por 27-34 en un partido en el que empezaron por debajo en el marcador, pero en el que poco a poco fueron sobreponiéndose a ese mal inicio para ya llegar con ventaja al descanso, aunque de un solo gol. Remataron en el segundo tiempo, sobre todo en el tramo final, en el que el OAR hizo patente su mayor deseo de ganar. Ya no hizo falta mirar a lo que hacía el Teucro, que ganó al Xiria (25-26). Con mucho público coruñés en la grada, los jugadores celebraron el primer paso hacia el objetivo final: el ascenso.

El OAR se jugaba mucho y eso hizo que tuviera dudas en el arranque del choque. Se aprovecharon los locales, para ponerse con el marcador a favor, un 6-4 en el que empezó a cambiar el panorama para los de fuera de casa. Apretaron en defensa, mejoraron sus prestaciones en ataque y secaron durante casi diez minutos al rival para pasar a un 6-10 que les dio un ventaja que ya no cederían más en todo el partido, con fases en las que Carballal se acercaba, pero nunca completó la remontada hasta que se quedó sin gasolina, con lesión del árbitro incluida que le puso salsa a unos minutos finales en los que el OAR ya había metido la directa.

El máximo goleador del OAR fue, en esta ocasión, uno de los veteranos de la plantilla, Diego Martínez, que sacó a relucir toda la potencia de su brazo para firmar hasta diez dianas. El siguiente en la lista fue Pablo Fernández, con seis. Completaron el marcador los cinco tantos de Mauro Jaureguiberry; los cuatro de Matías Paya; los tres de Juanki Rodríguez; mientras que tanto Joel Rábade como Diego Gago anotaron dos cada uno y Pablo Martínez y Francesco Aragona, uno en cada una de sus cuentas particulares.

Ahora los coruñeses tendrán una semana de descanso para preparar la fase de ascenso en la que, como segundos clasificados —el Lanzarote se hizo con la primera plaza— se cruzarán con dos de los primeros clasificados de los otros grupos de Primera Nacional y con un segundo. A priori un camino más complicado, pero llegan habiendo tenido que apretar los dientes hasta el final ya que el Teucro no les ha dejado dormirse y han tenido que ganar sus últimos cinco partidos de forma seguida para resistir los ataques de los pontevedreses.