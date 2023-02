Lotanna Nwogbo: “Perder peso me ayudó a estar sano y ser más rápido”

A veces solo hace falta cambiar una variable para que en efecto cadena mejoren el resto. Lotanna Nwogbo (Atlanta, 1993) perdió doce kilos desde el inicio de la temporada y eso le ha permitido no tener dolores físicos, moverse más rápido, dar un paso adelante en su juego y, de paso, corregir su comportamiento. “Físicamente cada vez me encuentro mejor”, confirma. “Algunas de las frustraciones que tenía antes eran consecuencia de no estar bien”, añade.

¿Ha perdido doce kilos?

Más o menos. Es una de las cosas que ha hecho que ahora me sienta mejor físicamente. Mi cuerpo está en mejor forma y me siento mejor.

¿Significa eso que llegó fuera de forma a A Coruña?

No es eso, tenía un par de pinchazos y dolores que me molestaban. No estaba en un estado de forma horrible, pero sí me afectaban esas cosas en mis tobillos y rodillas, pero al bajar peso ahora está todo bien.

¿Qué hizo para perder ese peso?

Simplemente trabajar duro cada día. Hice un poco de ayuno y también ajusté un poco la dieta.

De su juego, ¿en qué cree que ha mejorado más?

Mejoré en defensa como una consecuencia de encontrarme mejor físicamente. Soy capaz de moverme más rápido y de hacer cosas defensivamente que antes no podía. Ahora me es más fácil hacer esfuerzos defensivos y también en ataque.

En cuanto al comportamiento, dejó de protestar tan efusivamente las decisiones arbitrales.

Sigo teniendo las mismas protestas en mi cabeza. Pero estoy intentando ser una mejor persona en la pista y un mejor ejemplo para todo el mundo. Además era algo que no ayudaba al equipo, sino al contrario. No quería dañar más al equipo y creo que en ese sentido también lo estoy haciendo mucho mejor.

¿Le habló alguien del cuerpo técnico o se dio cuenta usted solo?

Las dos cosas. No estoy loco. Sé cuándo debo hablar a los árbitros. Epi me sentó y hablamos de ello. Vimos vídeos, tuvimos múltiples conversaciones... en el fondo yo sabía que lo que estaba haciendo mal y entendí que no era una cosa solo mía, sino que afectaba al equipo.

Ya estuvo en A Coruña unos meses al final de la temporada 2020-21. ¿Por qué decidió volver?

Fue la mejor oferta que tuve en pretemporada. Ya me gustaba la ciudad y el club y sabía que la adaptación iba a ser fácil. Volver a un sitio que conoces, en el que has tenido cierto éxito y en el que te lo has pasado bien, es una decisión fácil.

Aquel año el equipo se quedó muy cerca del ascenso. ¿Le quedó esa espina?

Muy cerca. Creo que dejamos escapar las semifinales. Aún me molesta cuando lo recuerdo hoy en día. Son cosas que pasan. Lo único que queda es seguir intentándolo.

¿Qué falló?

Ganamos en Granada y cuando vinimos a A Coruña ellos jugaron duro y nos ganaron en casa. Volvimos a Granada y si ya ganar allí una vez era difícil, ganar dos... casi imposible. No estaba hecho para nosotros ese año.

Igual es este.

Espero que sí. Es por lo que venimos a entrenar y por lo que trabajamos duro cada día. Si está en nuestras cartas y si es el deseo de Dios, iremos a por ello.

Se encontró con nuevo entrenador. ¿Cómo es Diego Epifanio?

Me gusta Epi. Es un entrenador muy práctico y sensato fuera de la pista y dentro muy serio en su trabajo. Me gustan sus tácticas y su forma de acercarse a los jugadores y al juego, cómo nos habla, su atención a los detalles en las sesiones de vídeo... muy buen tipo.

Parece un técnico muy positivo.

Extremadamente y no todos los entrenadores lo son. Todo el mundo tiene sus momentos bajos pero la mayoría de las veces tiene una sonrisa en la cara. Grita, claro, cuando quiere dejar claro algo, pero no dice cosas negativas o que hundan a los jugadores... lo agradezco mucho.

Con ocho victorias en los últimos nueve partidos, ¿viene bien este parón de dos semanas?

No lo sabremos hasta el siguiente partido. Tenemos que seguir como hasta ahora, entrenando duro, manteniendo las mismas rutinas... Creo que el parón puede ser bueno para recuperarnos de algunas pequeñas lesiones y no creo que vaya a estropear nuestro ritmo.

Después de los grandes ambientes ante Burgos y Estudiantes, ¿también es una pena que falte un mes para el próximo partido en casa?

Cada vez viene más gente, el Palacio es más ruidoso y nos ayuda con nuestras victorias. Así que esperamos seguir ganando para que sigan viniendo y cuando llegue el play off, si tenemos la suerte de clasificarnos, llenar el Palacio.

¿Hasta dónde pueden llegar?

Hasta lo que creamos en nuestra mente. Tenemos buen club, buen entrenador, buen equipo, buenos fans, podemos conseguir la ventaja de campo para el play off que va a ser muy importante... pero paso a paso. Aún estamos en febrero, de aquí a junio puede pasar de todo.

¿Qué hace Lotanna en A Coruña cuando no se dedica al baloncesto?

Normalmente estoy en casa sin hacer nada (se ríe). Pero también me gusta salir a explorar la ciudad. Cuando hace buen tiempo me pongo a andar durante horas, sin destino para coger energía mirando el mar, o ir a la Casa del Agua a recuperar mi cuerpo y relajar mi mente.