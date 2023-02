El Club Halterofilia Coruña sumó tres nuevos títulos nacionales en el Campeonato de España sub 16 y sub 18 que tuvo lugar el sábado en Alzira (Valencia) y que sirvió para inaugurar la temporada de halterofilia. La cantera herculina, esa fuente inagotable de talentos con Ferenc Szabo al frente, obtuvo la primera plaza en tres categorías y en una de ellas incluso consiguió un doblete con sus equipos A y B. Si se tiene en cuenta que el club ya finalizó 2022 como campeón tanto de la Copa del Rey como de la Copa de la Reina, el balance es que en estos momentos la halterofilia coruñesa domina cinco de los seis títulos nacionales en juego.

El conjunto coruñés ya llegaba a Alzira como el que más equipos había clasificado para la competición —a través de la Liga Escolar del año pasado—, con seis de los veinte que tomaban parte en ella. Y allí, con sus resultados, convirtió la cantidad y calidad. En categoría sub 16 femenina, el CH Coruña se llevó la medalla de oro con su formación A y la de bronce con la B. En sub 16 masculina los coruñeses también se subieron a lo más alto del podio, mientras que el equipo B se quedó a las puertas de las medallas con la cuarta posición. En sub 18 femenina fue la única categoría en la que el conjunto de Ferenc Szabo no pudo alcanzar el podio y se tuvo que conformar con acabar en la cuarta plaza. Y por último, en sub 18 masculino continúo el dominio con mano de hierro de los coruñeses, con un nuevo título nacional para sus vitrinas, que empiezan a quedarse pequeñas.

La temporada empieza con buen pie para el equipo coruñés, que tiene ilusionantes retos por delante tanto a nivel colectivo e individual con competiciones internacionales y nacionales en las que darán mucho que hablar.