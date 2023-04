Sabor latino en Coruña10

Sabor latino en la decimoséptima edición de Coruña10, que tuvo lugar ayer en las calles de la ciudad con más de tres mil inscritos entre la prueba sénior y las de menores. En una mañana lluviosa, el uruguayo Nicolás Cuestas y la venezolana Edymar Brea, en su caso por segunda vez después de la de 2019, inscribieron sus nombres en el libro de honor de la decana de las carreras populares coruñesas. La de más tradición y la que más participantes convoca dado que es la más asequible para todos los que se inician en el running y que en este 2023 recuperó las cifras de inscritos anteriores a la época de pandemia.

Cuestas, que fue olímpico en Río 2016 y el pasado mes de diciembre conquistó la mítica San Silvestre Vallecana Popular, partía entre la nómina de favoritos. Empleó 29 minutos y 10 segundos en completar los diez kilómetros del recorrido con salida y meta en Puerta Real, un circuito prácticamente llano, a nivel del mar y homologado por la Federación Española de Atletismo. Aventajó en once segundos al fondista leonés Roberto Aláiz, mundialista en Moscú 2013 y Pekín 2015. El burgalés Pablo Sánchez Gómez completó el podio (29:28), por delante del marroquí Soufiane Abrouk (29:32), que tuvo que conformarse con la cuarta posición.

En categoría femenina el triunfo estuvo más apretado. Este fue para Edymar Brea, atleta venezolana afincada en Galicia que con un registro de 32 minutos y 51 segundos firmó su segunda corona en Coruña 10. La primera había sido en 2019, cuando le tocó suceder en el trono precisamente a su hermana Joselyn. Brea tuvo un intenso mano a mano con la gallega Esther Navarrete, a la que finalmente superó en la línea de meta por tan solo cuatro segundos. Un poco más lejos, con 33:07, entró la portuguesa Sara Ribeiro, que fue tercera.

El resto de ganadores por categorías fueron: Beatriz López y José Guillermo Sánchez (sub 20); Natalia Castro y Mehdi El Nabaoui (sub 23); Edymar Brea y Roberto Aláiz (sénior); Vicky Losada y Nicolás Cuestas (máster 1); María Jesús Conde y Rubén Diz (máster 2); Ana Margaride y Ricardo Vázquez (máster 3); Inés Papín y José Manuel Fernández (máster 4); Nuria Pastor y Pablo Andrés Lema (máster 5); Mirian Ripoll y José Juan Vila (máster 6) y Sara Barreira y Ramiro Pérez (máster 7). Entre los menores triunfaron Laura Solsona y Manuel Campello (sub 18); Tania López e Iker Lavandeira (sub 16); Victoria Tomé y Adrián Paz (sub 14); Mara Prego y Jorge Rojo (sub 12) y Paula Morales y Nicolás Amado (sub 10).