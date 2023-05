La Bajada Popular Cross San Pedro de Visma, segunda prueba del circuito Coruña Corre, ha congregado este domingo 7 de mayo a cerca de 2.000 participantes inscritos, según ha informado la organización.

El recorrido de la prueba tiene una longitud de 6.490 metros para la categoría absoluta, con salida y meta situadas en el cruce entre las calles San Pedro de Visma y Aguillón, en los alrededores del centro cívico del barrio, aunque la distancia es más corta para otras categorías, con 2.300 metros para sub 18 y sub 1; 1.600 para sub 14 y 800 metros para sub 12 y sub 10 y solo 110 metros para los más pequeños.

La prueba ha congregado en Visma y en las inmediaciones del parque de Bens a numerosos aficionados y curiosos que han aplaudido y animado a los corredores a su paso.