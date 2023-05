A veces, lo más complicado es dar el primer paso. Así que el Liceo ya ha cumplido con esa parte, que fue anotarse el viernes el primer punto de las semifinales contra el Calafell. Ahora, menos de 48 horas después, busca rematar la faena (Palacio de los Deportes de Riazor, 12.00 horas) para mandar la eliminatoria a la localidad tarraconense con un 2-0 que, además de garantizarle que si pierde los dos duelos de allí la serie regresaría a A Coruña, le otorgue el primer match ball de clasificación para la final del play off por el título de liga, de cuya defensa no se quiere apear. Por la otra parte del cuadro, el Barcelona también tomó ventaja sobre el Noia tras un trabajado 5-3 a su favor.

En esta, el Calafell ya demostró que no lo pondrá fácil. Que no es ninguna casualidad que haya sido el tercer clasificado de la fase regular, que es un equipo peleón, bien dirigido —la intensidad en ambos banquillos provoca roces constantes, aunque el delegado liceísta fue expulsado por una actitud agresiva sobre el árbitro de mesa— y que no baja la guardia en ningún momento. Se ha quedado sin una de sus balas. Pero todavía le queda la otra y volverá al ataque porque le bastaba con ganar uno de los encuentros en A Coruña para recuperar el factor pista y después cerrar en casa. Su peligro es Martí Casas, sí, pero también se pudo comprobar que son mucho más que el acierto de un jugador al que la veteranía de Jordi Ferrer y Sergi Miras y la seguridad bajo palos de Gerard Camps son sus mejores complementos.

Al Liceo le puede tranquilizar la victoria. La ansiedad le pasó factura hace dos días, aunque a la vez ese carácter electrizante fue el que le hizo sacar el encuentro adelante. Le pasó en cuartos contra el Igualada, que sufrió en el primero y ya dominó a placer en el segundo. El estado físico de los jugadores hace prever que no tendrán problemas para recuperarse del esfuerzo. El momento de César Carballeira también es sinónimo de éxito, así como la cuenta goleadora de Álex Rodríguez. Pero cada uno está poniendo su grano de arena. Pero hoy el partido será una historia nueva. No vale nada de lo anterior. Solo los 50 minutos presentes.