Cuando la nueva directiva del Hockey Club Coruña Femenino les dijo a las jugadoras que el pantalón de las equipaciones no iba a ser blanco, todas estuvieron de acuerdo sin hablarlo. “Era algo que nunca nos lo habíamos planteado, pero en cuanto nos lo dijeron no lo dudamos”, recuerda Luchy Paz, capitana. Uno de los avances del deporte femenino pasa por tener en cuenta las particularidades de las mujeres. Y la principal es que tienen la regla. Cada vez hay más estudios sobre cómo afecta al rendimiento y avances en este sentido. Wimbledon, el templo del blanco, permitió este año que las jugadoras llevaran ropa interior de otro color. Y en el fútbol la mayoría de las selecciones del Mundial han seguido con esta guerra contra el pantalón blanco al que se suma ahora el equipo de hockey sobre patines coruñés, un club hecho por mujeres para mujeres, sensible a sus necesidades. El azul con toques de blanco será finalmente su color corporativo en la primera equipación. El rosa, el de la segunda.

“No nos lo pidieron directamente”, explica Lucía Sanjurjo, la presidenta del equipo que ocupará la plaza del Liceo en la máxima categoría, “pero en cuanto les dijimos que el pantalón no iba a ser blanco, ellas encantadas”. No era “un drama”, pero sí “algo incómodo”. “Es una preocupación menos”, confirma Paz, “nunca me ha pasado ni lo he visto, pero no puedes estar jugando pensando en si te estás manchando, si se va a ver, si vas a salir así en la tele o en una foto... es un pequeño detalle, pero no cuesta a ninguna de las partes y todas contentas”. La regla ya no es un tabú. “Es muy importante que se tenga en cuenta porque todas notamos que baja nuestro rendimiento y si empiezan a estudiarlo, se pondrán soluciones a estos problemas”.