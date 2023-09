El HC Coruña, heredero del Liceo femenino en la ciudad y en la máxima categoría, dio ayer los primeros pasos de su temporada de debut. Con Stanis García al frente, vivió su primer día de trabajo anoche y no faltaron a la cita nueve de las diez jugadoras que tiene en plantilla, muchas del extinto proyecto verdiblanco: las porteras Viky Caretta y Ariadna Escalas, además de las jugadoras Bea Gaete, Alba Garrote, Mar Francí, Anna Bulló, Cris Diz, Alejandra Martín y la capitana Lucía Paz. No estuvo la chilena Fernanda Muñoz, pendiente de resolver unos trámites burocráticos. El conjunto coruñés competirá en la Liga Europa y en la OK Liga Iberdrola, que en tres semanas vivirá su primera jornada en la que el HC Coruña recibirá al Cerdanyola CH el día 24.