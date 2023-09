El CRAT Residencia Rialta pisa fuerte en el inicio de temporada. El equipo que entrenan Pablo Artime y Juan Pablo superó con cierta facilidad en el primer partido del ejercicio al Getxo al imponerse 43-19. El grupo de jugadoras coruñesas lograron, además, añadir el bonus al triunfo, con lo que ganan terreno en el debut de la Copa FER en la 2023-24. El 26-19 que se registró en el Eibar-Pingüinas de Burgos, los rivales que se encontrará en la primera fase de esta competición, les permite colocarse en la cabeza del Grupo A.

Al CRAT le costó inaugurar el marcador. Debió esperar a que uno de los fichajes, Claudia Barrio, pusiese el 5-0 inicial. Más que una contratación es un regreso después de su año de erasmus en Timisoara. No pudo tener mejor vuelta porque abrió en el minuto 14 el camino de la victoria que siguieron en la primera parte Ceci, Ichi y Mariana con sus ensayos. Sumados a dos conversiones, se colocó el CRAT 24-5 al descanso. No bajó el ritmo el equipo del Campus de Elviña, ya que se puso 43-5 tras el arranque de la segunda parte gracias a dos ensayos de Leire y uno de Miriam. El último tramo del duelo sirvió para que el Getxo maquillase el resultado hasta el 43-19 final, aunque ese repunte no hizo peligrar el bonus.

El próximo duelo del CRAT será en quince días cuando le toque visitar al Pingüinas de Burgos. Ya para dentro de un mes llega el duelo en A Coruña en el que se medirá al Eibar, los dos equipos del grupo de la máxima categoría. Una vez superada esta fase, los equipos clasificados afrontarán los cuartos de final, las semifinales y la final de la competición.