Diego Epifanio: “Huskic dice que es el Jokic pobre, es muy generoso en la pista”

Diego Epifanio (Burgos, 1978) está a unos días de arrancar su segunda temporada en el Leyma Básquet Coruña, en un proyecto continuista que mira de reojo a la ACB.

La LEB Oro no se parece en nada a la de hace tres años...

No. Y si hablamos ya de la 13-14 o 15-16... Ahora económicamente los proyectos son otra cosa. Otra vez los jugadores quieren estar en la liga, como en 2004 o 2005. Hubo un tiempo en el que era difícil convencerlos. Ahora hay ascensos y descensos y eso la ha potenciado. De nuevo hay proyectos grandes que aspiran a subir, hay proyectos con pasado reciente en ACB. Durante un tiempo no había opción de subir. Solo ascendió Andorra. Ni Alicante ni Melilla ni Tizona ni Valencia ni COB....

También lo complica todo...

Sí, es muy difícil decir qué equipo se va a quedar fuera del play off. Hace años estaba claro cuáles eran los top. Ahora está el poder financiero de San Pablo, Estudiantes, incluso Fuenlabrada; vamos a ver cómo respira el Betis. Son cuatro con pasado ACB que han manejado presupuestos altos. El resto, pues Valladolid, nosotros, Lleida, Alicante...

Pero al Leyma se le pone en el primer escalón...

Hay que normalizar la situación. El titular no creo que sea “objetivo ACB”, yo creo que es “ilusión ACB”. Claro que sí. ¿Por qué no? Claro. Todos los que hemos pasado por ahí queremos volver. Tenemos ilusión y ganas y es de admirar el esfuerzo que hace el club para hacer el proyecto más fuerte para competir con todos los proyectos fuertes. Pero luego la realidad... Hemos formado muy buena plantilla, pero no hay muchos jugadores que hayan ascendido. Vamos a ir poco a poco.

¿Le duelen los ‘play off’?

Tenemos la espina clavada porque hicimos un muy buen final de temporada y no acabamos como nos hubiese gustado. Hay que seguir creciendo y no poniendo objetivos que nos debiliten. Tampoco excusas, pero hay que ser conscientes de que en esos play off éramos la única ciudad que nunca ha ascendido. Estuvimos ansiosos, fallamos tiros liberados que no habíamos fallado durante el año. Teníamos buen feeling, trabajamos, éramos un equipo bonito de ver, el que más puntos metía y se creó una ilusión. No sé si nos sobrepasó. Quizá esa presión no la supimos digerir. Seguro que hay análisis que se pueden hacer de baloncesto, de cómo gestionamos el play off, el entorno, de hablar de si organizar la Final Four...

¿Cómo está Beqa Burjanadze?

Fue una situación especial. Ya habíamos cerrado la plantilla y, de repente, surge la posibilidad. Al club le hacía ilusión, nuestros directivos lo habían querido fichar desde su salida. Con la plantilla cerrada, le dimos mil vueltas, hablamos con los jugadores fichados porque les habíamos prometido una situación y cambiábamos. Cambiaba mucho, pero era una situación especial de un jugador diferente que ha sido uno de los símbolos. El club hizo un esfuerzo y el jugador también. ¿El estado de Beqa? En las últimas temporadas no ha sido capaz de competir regularmente. Nos sentamos con él y los médicos le han hecho un planteamiento y no estará en el primer partido.

¿Qué aportará Huskic?

Es especial. Él dice que es el Jokic pobre. Hace mejor a sus compañeros, tiene una capacidad brutal para que cualquiera que juegue con él tenga más opciones de anotar. Es generoso. Nos da una forma distinta de jugar. Es talento. Sabemos que perdemos en el aspecto físico en la pintura, pero ganamos en otros.

¿Pablo Hernández?

Tiene muchas ganas y ha cumplido un proceso. Es un jugador gallego que salió fuera, que volvió y que eligió el reto de ir a una liga extranjera. Ha jugado en distintas posiciones, de 3, de 4. Era un perfil que el año pasado nos gustaba mucho, reúne las condiciones: buen tiro de tres, esfuerzo defensivo, comunicativo. Nos va a ayudar a tapar grietas.

¿Sebastian Aris?

Tuvimos que cambiar el concepto de base. Ya pensamos en él el año pasado antes de tener a Jakovics y a Filipovic, pero aún no había salido del caparazón. Lo estaba haciendo bien en su liga, pero queríamos verle fuera. Es un jugador con capacidad de tiro de 3, buena lectura, puede echar el balón al suelo, finalizar cerca de canasta, es grande. Es un perfil que complementa. Es nuevo y ha estado lesionado; a lo mejor le cuesta más adaptarse, pero está poniendo mucho de su parte. Va a acabar haciéndolo muy bien.

¿McDonnell?

Tiene un muy buen deseo de rebote ofensivo. Lo hablo con él, incluso a veces, tácticamente, va mal, puramente en la teoría de cómo cargar el rebote defensivo. Pero su energía, su deseo es tanto... Coge muchos, los que toca, nos hace ser agresivos, presionar desde más arriba. También tiene capacidad para poner el balón en el suelo tirar de tres... Esfuerzo defensivo. Es un cuatro pequeño, pero nos da mucha energía y mucho deseo de intentar sacar ventajas de los intangibles.

¿Echará de menos a Javi Vega?

Es público el impacto que tenía en el vestuario y de cara al exterior, todo lo que me ayudó como entrenador a integrarme lo más rápido posible. Personalmente lo echo de menos, lo vamos a echar de menos porque es un diez. Como jugador, es de los mejores 4 de la liga, sin ninguna duda. En catch and shoot, en spot up. Este año a lo mejor en eso no somos tan buenos. Lo que nos daba en el día a día... Cuando el equipo entrenaba mal, tenía la capacidad de decírselo a los demás.

¿Álex ha dado un paso al frente?

Está jugando con confianza. Lo que hace Álex bien lo hace a un nivel increíble. Es muy bueno en lectura de bloqueo directo, de ordenar al equipo, de saber dónde está la ventaja. El año pasado nos ayudó mucho en momentos puntuales. A la pretemporada vino muy bien.

¿No le puede a veces a Yunio Barrueta su personalidad en pista?

Tiene una capacidad brutal de asumir. No se esconde. No esconderse en el primer cuarto es fácil, pero en el último... El problema es que a veces por su energía quiere hacer más cosas y eso a veces desde fuera... Tenemos claros los puntos fuertes de Yunio, él también. Como equipo asumimos que alguna vez haga un tiro que desde la grada pueda parecer que no es el mejor. Siempre está bien colocado, siempre cumple las normas, nos ayuda en defensa, en el rebote defensivo.

“El Palacio es una instalación obsoleta”

Hace meses dijo que el Palacio no reunía las condiciones óptimas de trabajo. ¿Ha cambiado algo?

No es una cuestión de personas, querer o predisposición. Todos son conscientes de que la instalación no es buena. Hay una predisposición de la Alcaldía, del concejal, no te digo nada por parte de los empleados de la instalación. El problema es estructural, es que está en un sitio increíble, pero el esqueleto es muy malo. El frío... Es una instalación obsoleta. Necesita mejoras. Entre todos tenemos que afrontar: cómo podemos facilitar que el equipo entrene en mejores condiciones climáticas, cómo podemos conseguir que esté más concentrado, sin tantas distracciones alrededor de la pista. Estructuralmente necesita una mejora y es difícil porque son muchas. Se pueden poner pequeños parches, pero va a haber un momento en el que A Coruña, como ciudad que apuesta por el deporte, necesita tener mejores infraestructuras. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. Hay que coger el toro por los cuernos y ver cómo mejorar. Debemos tener paciencia y las personas que pueden necesitamos que den un paso al frente. Queremos dar un espectáculo y que nuestros aficionados estén cómodos, estamos en total desventaja con otros proyectos. Ojalá entre todos podamos hacer del Palacio una instalación mejor.