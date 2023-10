Sendy Basáez: “Más que sentirte preparada para ser profesional, tienes que decidirlo”

La base internacional chilena Sendy Basáez recaló este verano en Maristas Coruña después una larga etapa en Adareva Tenerife. En las tres jornadas de liga a las órdenes de Fernando Buendía, ha contribuido con su experiencia y su capacidad para dirigir a un equipo que, pese a no conocer la derrota este curso, aún no ha alcanzado su techo de rendimiento.

¿Cómo ha sobrellevado la adaptación al equipo?

Muy bien. Estoy muy contenta, la verdad. Desde que llegué al equipo te lo ponen muy fácil. Es difícil sentirse incómoda o mal en este grupo humano. Para mí es la primera experiencia fuera de las nueve temporadas que estuve en Tenerife. La verdad es que no puedo decir nada malo.

Llevaba ya muchas temporadas en Tenerife. ¿Por qué decidió marcharse de allí?

Quería salir de la zona de confort. Estaba muy cómoda y, en esos casos, lo que suele pasar en los deportistas es que se estancan un poco. Me apetecía probar fuera, tener otra experiencia, pero siempre estaré muy agradecida por mis temporadas en Adareva. Sé que es mi casa.

¿Por qué escogió Maristas?

Yo iba a fichar por Almería. Al momento de inscribirse los equipos decidieron que iban a sacarlo en Challenge y nos dejó a todas un poco tensas. Mi representante se puso a buscar y me comentó esta opción de Maristas. Cuando ya lo hablamos todo, me pareció una buena oportunidad en una ciudad como A Coruña, que muy bonita; y dije que sí. Estoy muy contenta con esta decisión.

Tres victorias en tres partidos. Es un comienzo inmejorable.

Un 3-0 es importante para consolidar el equipo, la confianza y la motivación. Creo que todavía nos queda mucho por demostrar, tenemos aún más margen de mejora. Estamos recién empezando con buenas sensaciones y ganas de trabajar.

¿La clave ha estado tanto en ataque como en el poderío defensivo?

Este año tenemos incorporaciones muy físicas. Está Marta [Vulovic] que es una pívot importante dentro de la zona. Carol [Arfinegro], que también está muy bien físicamente. Eugenia, Andrea, Raquel... te las nombraría a todas porque todas son valiosas, tanto atrás como adelante.

¿Qué le pide Fernando Buendía a usted en específico?

Como base tengo que ser su voz dentro de la pista. Me pide ordenar al equipo, saber a qué jugamos y controlar el tiempo. Va por ahí, ser la líder del ataque.

¿Cómo fue su inicio en el baloncesto en Chile?

Empecé por las actividades del colegio, que en mi caso no eran obligatorias. Mis padres terminaban de trabajar muy tarde y me sobraban dos horas. Un día una amiga me invitó a ir a jugar al baloncesto y decidí apuntarme con ella. Empecé un poquito tarde, sobre los doce años.

¿Se enganchó de inmediato?

Me enamoró enseguida. Es diferente empezar cuando te acompaña alguien al lado, como me pasó a mí con un grupo de amistades.

¿Cómo decidió dar el paso a jugadora profesional?

Se fue dando. Gracias a Dios nunca lo tuve que buscar. Hay un momento en la vida en el que te tienes que tomar la decisión de dedicarte en serio y profesionalizarte. Realmente, me fueron apareciendo las oportunidades. Lo importante es estar preparada para aprovecharlas.

¿Cómo se sintió preparada para hacer ese cambio de una afición a una profesión?

Más que sentirte preparada para ser profesional, tienes que decidirlo. Al ser profesional vas a tener que dejar cosas de lado, hacer esfuerzos adicionales y tomar decisiones que en la vida cotidiana de una persona que no se dedica a un deporte no se afrontan.

A pesar de los sacrificios, también obtuvo recompensas.

Es lo que tiene el deporte profesional. Aunque te quita algunas cosas, también te da otras que no cambiaría: viajes, experiencias, amistades, alegrías y tristezas en la cancha... Sobre todo, te aporta un montón de valores.

¿Cómo sintió el cambio desde Chile a venir a jugar a España?

Al entrenador de la selección chilena le habían comentado que buscaban a una jugadora en Tenerife. Justo coincidió con una gira que íbamos para un Preolímpico. Fuimos allí, me vieron y ya me quedé.

¿Notó muchas diferencias con respecto al juego en Chile?

En mi posición lo noté en el tema de la anotación. Aquí me exigieron un poco más en ese aspecto. Fue un cambio para mí al que tuve que acomodarme y exigirme más. Eso fue lo que más me costó.

En el último partido fue la máxima anotadora del equipo.

Hay partidos y partidos. Entiendo que tengo que aportar en el tema de anotación, pero estoy contenta con cómo se nos está dando. Yo creo que, a lo largo de la temporada, van a ir reluciendo varios nombres en cuanto a anotación. Tenemos un equipo con muchas capacidades.

¿Qué espera a nivel de rendimiento personal y grupal de esta temporada?

El objetivo del club, y el nuestro, es, por ahora, la permanencia. A partir de ahí es cuestión de trabajo y de ir avanzando. Tenemos que ir día a día para adelante y esperemos conseguir cosas bonitas.