Ruth Fuentefría, del CH Coruña, comenzó de manera inmejorable su participación en el Mundial Júnior de Guadalajara al levantar 66 kilogramos en su primer intento en arrancada. No pudo, posteriormente, ni con 68 ni con 69. Este desempeño le valió para ser quinta al ecuador de la competición, pero en dos tiempos no fue capaz de clasificar al no levantar 77 kilogramos en ninguno de los tres intentos. Estos esfuerzos fallidos hicieron que no clasificase en la combinada en su categoría de menos de 45 kilogramos. La otra española que participó Marta García fue subcampeona. El jueves será el día para que entre en liza Dariana Arancibia en la categoría de menos de 55 kilogramos.