Mikel Sanz estuvo tan solo un año en A Coruña. Fue en un Leyma de entretiempo, dominado por la figura de Nick Ward, con muchos cambios y en el que viviría su última temporada Sergio García, al que acabaría sustituyendo Diego Epifanio para formar un bloque sólido. Poco se parece el Básquet Coruña que dejó el alero guipuzcoano en el verano de 2022 al que se encontrará como rival este domingo cuando salte al parqué del Palacio de los Deportes de Riazor con la camiseta del Oviedo. Por las referencias que le llegan de jugadores con los que coincidió como “Atou (Diagne)” o “Álex (Hernández)” y por lo que ha visto, tiene una idea de lo que se encontrará delante este fin de semana y de hacia dónde va el conjunto naranja. “Es un equipo que tiene un nivelazo. Ya el año pasado empezó flojo y acabó como un avión y creo que esta temporada les pasará algo parecido e irán a más. Es un grupo con mucho talento, que es normal que llegue a los 100 puntos con facilidad y al que tampoco le importa bajar al barro para defender”, razona.

Calidad y algo más. “Además de la capacidad que tiene de anotar, cuenta con jugadores muy físicos como Aleix Font o Barrueta. En eso tenemos que ser mejores que ellos. Para mí el Leyma es uno de los favoritos junto a Estudiantes y Burgos. No va a ser fácil, porque ellos vienen de perder en Cáceres y estarán con ganas de redimirse. Pero no renunciamos a nada”, cuenta animado también por haber ganado en la primera jornada de esta LEB Oro en el WiZink Center, la pista del conjunto madrileño, histórico de la ACB en horas bajas.

Mikel Sanz llega con el Oviedo en un rol muy diferente al que tuvo en su temporada en A Coruña. En esos meses en el Palacio, aunque disfrutó de un final de temporada “muy bueno”, no tuvo el protagonismo deseado e imaginaba que iban a tener menos en el siguiente ejercicio, con lo que decidió emprender otro camino. “Tenía la sensación de que me iba a faltar ese espacio que necesitaba para jugar y fue una decisión, ante todo, propia (la de marcharse). Me fui a Cantabria y ahora estoy en Oviedo. Somos un equipo joven en el que solo tres o cuatro tenemos experiencia en LEB Oro. Hemos jugado buenos partidos, como ese de Madrid, que siempre te anima porque piensas que puedes ganar en cualquier pista, pero tenemos mucho que aprender”, razona quien con 19 años debutó en ACB con Gipuzkoa.

Él ha buscado una progresión en la competición y en su baloncesto, en parte, en paralelo a la del Leyma en una LEB Oro que ha ido también a más en los últimos años. “La liga ha aumentado muchísimo el nivel en los últimos años. Se nota que hay equipos que hacen apuestas fuertes como Estudiantes, Burgos, Fuenlabrada o Leyma. Algunos vienen de ACB y se nota que ahora hay más ascensos y descensos”, razona quien está ilusionado por regresar al Palacio, donde vivió una experiencia corta, pero gratificante. “Tengo un grandísimo recuerdo, del grupo, de la afición, de la ciudad... Estuve encantado”, admite a quien “le sorprendió” que Javi Vega no continuase. Será al que más extrañe este fin de semana en una pista que fue de ambos.