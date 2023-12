Pablo Cancela: “Me da rabia no haber ayudado lo que me gustaría”

Pablo Cancela cumplió su meta este verano al regresar, con 35 años, al Liceo. Se convirtió en el jugador más veterano de una plantilla repleta de coruñeses (con él, ya son cuatro) y ansiosa de comerse el mundo en la primera vuelta. Aunque las circunstancias han sido diferentes y el equipo pedía el parón navideño para resetearse, Cancela ya cuenta los días para mejorar sus registros goleadores y ayudar al equipo a clasificarse a la Copa del Rey en su visita al Noia.

¿Qué balance hace hasta ahora de su regreso al Liceo?

Deportivamente, podría estar más contento si hubiésemos conseguido los resultados que queríamos. Hemos tenido mala suerte con las lesiones y nos ha perjudicado bastante no poder contar con nuestro mejor jugador. Por suerte, estamos cuartos. Tengo ganas de que llegue el 7 de enero para luchar todos juntos por nuestros objetivos.

¿Cómo se siente a nivel individual con su rendimiento?

Hay que ser realista y autocrítico. Mis números no están siendo los adecuados para ser un delantero del Liceo y poder ayudar al equipo. Estoy un poco rabioso porque tengo ganas de darle la vuelta a la situación, pero, por otro lado, estoy muy contento de estar aquí y luchar por mis objetivos en un equipo como este y rodeado de mi familia.

En el último partido, ante el Barcelos, celebró con mucha rabia su gol. ¿Sintió cierto alivio?

Alivio no, porque no sirvió para ganar. Cada partido es un desafío nuevo en el que lo más importante es llevarnos los tres puntos, pero para conseguirlo tenemos que sumar todos. Me da rabia no haber ayudado lo que me gustaría, pero seguimos luchando para aportar con más números en la segunda vuelta.

Antes tienen que cerrar la primer con ese partido contra el Noia con la Copa del Rey en juego.

Tenemos que volver a entrenar con muchas ganas. Estamos deseando que llegue el día 7 para afianzarnos en las posiciones de arriba, que son las que le corresponden al Liceo.

Y, luego, visita una pista familiar para usted como la del Forte.

Yo jugué cinco años en el Forte de Marmi. Me apetece bastante volver allí para volver a ver a gente que hace tiempo que no veo. Pero, sobre todo, me atrae porque es una pista donde se puede jugar un buen hockey. El otro equipo hace, también, una propuesta muy atractiva. Va a ser un partido muy igualado, disputado y bonito. Evidentemente, espero que la victoria sea para nosotros, pero va a ser un duelo diferente a lo que estamos acostumbrados. Puede ser muy divertido.

Juan Copa comentaba la semana pasada que les hacía falta el parón y, ahora, ya tienen ganas de regresar.

Nos hacían falta las vacaciones. Tuvimos una pretemporada muy exigente y llegamos muy bien a la Supercopa. El objetivo que teníamos era llegar a la final, aunque siempre quieres ganarla. Luego, hemos tenido unos meses de mucho trabajo intentando suplir las bajas con esfuerzo. Nos merecemos estas vacaciones para afrontar el último partido de la primera vuelta con muchas ganas. Además, nos permite recuperar a Dava para ir a por los tres puntos y pensar, después, en el partido de Champions en Italia.

Acaba de llegar, pero es el más veterano del grupo. ¿Qué roles ha habido en el vestuario por parte de los pesos pesados durante los momentos difíciles de este curso?

Yo soy un recién llegado. Aunque siento mucho el club, tampoco me puedo permitir decir nada, ni quiero hacerlo, porque soy una persona nueva. A pesar de las lesiones, Dava ha estado ahí todos los días con nosotros. César, también. Ellos han aportado tranquilidad y seguridad al grupo. Siempre los hemos sentido muy cerca. Gracias a los capitanes hicimos un gran grupo desde la pretemporada y eso nos servirá para cualquier tipo de competición.

Los dos capitanes renovaron la semana pasada. Como coruñés, ¿le gusta que se mantenga esta apuesta por los jugadores locales?

Estos dos chicos representan lo que es el Liceo. Son muy educados, se esfuerzan en cada entreno. Intentan transmitir de buenas formas lo que les gusta el club y el hockey, siempre de forma positiva. Se lo han ganado, tanto por lo que hacen en la pista como por cómo son como personas.

¿Qué le pide al 2024?

Sobre todo, le pido tener salud, que mi familia esté bien y poder dedicarme a mi trabajo. Por suerte, tengo el hockey y puedo hacer cada año lo que me gusta. Deseo que siga siendo así.