Queda menos de una semana para que el Básquet Coruña afronte su primera oportunidad de ganar un título nacional. La directiva del club es consciente del momento dulce que atraviesa la institución en la ciudad, con buenos resultados en la pista y cada vez más aficionados en las butacas del Palacio de los Deportes de Riazor cuando los focos apuntan a las canastas. El vicepresidente del club, Juan Carlos Fernández, también reconoce la dificultad que entraña el reto para un equipo, el de Diego Epifanio, que ha justificado la continuidad del proyecto a base de resultados y un juego alegre.

¿Cuenta ya los días que restan para la Copa Princesa?

Es la primera vez que tenemos la oportunidad de disputar un título nacional, es lógico que estemos muy ilusionados. Pero también tenemos la vista puesta en la liga, desde el consejo de administración al cuerpo técnico y los jugadores. La Copa Princesa es un alto en el camino genial porque nos jugamos un título, pero no podemos perder la perspectiva. Tenemos que mantenernos muy centrados.

¿Qué importancia le confiere, entonces, al duelo de este domingo?

Le damos mucha importancia. Es la primera vez que nos jugamos un título así, además en el Wizink Center, en Madrid, contra Estudiantes. La Copa Princesa es importante, pero somos conscientes de que va a ser muy difícil. En los últimos 15 años, solo una vez venció el equipo visitante. De ganar, sería una machada, así que tenemos mucha ilusión por ello.

¿Qué supondría para el club y para el baloncesto coruñés ganar ese primer título nacional?

El hecho de jugarlo por primera vez ya es historia, como dice nuestro eslogan de este año. Nunca habíamos quedado segundos en la primera vuelta. El conseguir la Copa sería un paso más del club. Tampoco sé qué podría significar porque es muy pronto y habría que esperar, si es que ocurre. Hay que ser comedidos e ir a darlo todo allí. Lo que sí nos está sorprendiendo es la gente que ya ha solicitado entradas para venir a acompañarnos.

Son más de 300 entradas vendidas para el domingo y vienen de otro desplazamiento a Torrelavega el pasado sábado. ¿Cómo se percibe desde el club el aumento de la masa social en los últimos tiempos?

Ya van más de 350 personas, que es un número muy alto y se nota. Si esto nos hubiese pasado hace dos años, sería una cifra impensable. En el viaje a Torrelavega iba el bus lleno e, incluso, algunos fueron por su cuenta. Animaron durante todo el partido y los jugadores lo notaron muchísimo en los momentos difíciles. Al Pabellón cada vez va más gente, lo percibe cualquiera que vaya. Este año superamos el récord histórico de abonados, ahora somos más de 2.000, en concreto, 2.041. Y nos falta todavía la segunda vuelta. Como el calendario es así, hemos jugado diez partidos fuera y ocho en casa. Aun nos quedan nueve en Riazor y todavía nos tenemos que recibir a los rivales que están situados en los primeros puestos. Es muy importante que en estas dos o tres semanas la gente se abone porque nos ayuda muchísimo.

Y es un ambiente positivo.

Por supuesto. Ya nos ha pasado fuera. Cuando todo es sano hay aplausos de la afición contraria, aunque pierdan el partido. Es lo mismo que sucede en el Palacio. Es un ambiente muy sano, que se disfruta muchísimo. Yo invito a toda la gente a que lo pruebe, porque repetirán. Además, contra los primeros clasificados. Faltan por venir San Pablo Burgos, Valladolid, Estudiantes…

Diego Epifanio comentó la semana pasada que es un buen momento para capitalizar la situación que vive el club y que la ciudad respire aun más baloncesto. ¿Cómo se conseguiría esto?

Es complicado. Este año ha coincidido que tenemos un equipo alegre. Somos uno de los conjuntos que más puntos anota de la liga. Casi sin darte cuenta ves 90 o 100 puntos en el marcador, que es algo muy divertido. Luego, desde el club hemos hecho un esfuerzo para poner precios baratísimos a los abonos. A los menores de 25 años que se abonen el resto de temporada, cada partido les saldría a menos de dos euros. A los mayores de 65, a menos de cuatro euros; y al público general, a seis euros. El esfuerzo del consejo es fuerte para que la gente vaya al Palacio. Y, una vez vaya, estoy seguro de que le va a gustar, porque es un baloncesto muy alegre. Todos están muy metidos en el objetivo a lograr, que es ganar la mayor cantidad de partidos posibles.

Visto el rendimiento, parece que fue una buena decisión darle continuidad al proyecto de Epi y a buena parte de la plantilla.

Apostar por la continuidad siempre te va a permitir iniciar mejor la liga porque el entrenador y los jugadores se conocen. Parece que eso se ha prolongado en el tiempo y seguimos en buena dinámica. Nosotros estamos muy contentos por lograr que continuasen la mayoría de los jugadores. Los demás, poco a poco, se han convertido en uno más en el grupo. Solo queda seguir así, que no es fácil.

Huskic, Beqa, McDonnell... Los fichajes también han tenido mucho que ver en el éxito de este año.

Estamos muy contentos con todos los jugadores que hemos incorporado. Cada uno sabe el rol que se le pide, que puede cambiar a lo largo de la temporada. Creo que hemos acertado, sin duda.

¿Qué horizonte tiene el club después del domingo?

Estamos totalmente en la lucha por subir a ACB. Esta semana prefieren hablar solo de la Copa, como debe ser. Vamos a jugar contra una selección de jugadores top en todos los puestos. Hay que intentar estar en partido y llegar al final con opciones. A partir del domingo, toca pensar en lo siguiente, que es Lleida. No logramos que nos cambiasen el partido del próximo viernes. No vemos justos porque tenemos un viaje en autobús de regreso de la Copa y luego otro largo hasta Lleida. Ese va a ser un partido durísimo. Y luego, tenemos a San Pablo aquí. Esto no va a parar.