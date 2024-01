“La gran victoria de la Copa Princesa, más allá de estar ahí arriba y optar al título, es la promoción que se le da al club”, afirma José Antonio Pereira, integrante de Nordés Naranja. Alrededor de medio millar de aficionados del Leyma Coruña va a estar presente en el Wizink Center este domingo a las 12.30 horas. Algunos partirán mañana al mediodía rumbo a Madrid con la ilusión de retornar, el domingo por la noche, con el título en el portaequipajes del autobús. Sería el primero a nivel nacional en el que el club coruñés imprime su sello. Sin embargo, más allá de los triunfos sobre la pista, el éxito al que la afición señala es, precisamente, el crecimiento de la masa social que vive el baloncesto coruñés.

La situación del club es idílica para atraer cada vez a más aficionados al Palacio, que en las últimas fechas ha notado el incremento de la afluencia. “Sentir a la masa social le da alas al equipo cuando le falta el aire, es algo que anima mucho a los jugadores cuando les falta el aire”, asegura José Antonio Pereira. En su caso particular, él ha vivido desde las butacas el crecimiento del club casi desde sus inicios. Primero tomaba asiento en la Polideportiva 2. “El hecho de ver cómo un club humilde ha potenciado todo lo que hace hasta llegar a esta situación es muy bonito”, repasa Pereira. “Yo veo el crecimiento desde una Polideportiva que, aunque se llenó en alguna ocasión, no era ni de lejos lo que hay ahora. Luego, se paso al Palacio y éramos 400 o 500 personas. Ahora, nos juntamos 3.000 en el derbi contra el COB”, detalla. Le otorga una especial felicitación a todos los colectivos que tratan de visibilidad al club con el objetivo “de que la gente se de cuenta de que al Leyma solo le falta el apoyo masivo para terminar de explotar”.

Todos coinciden: la gente que va al Palacio, se engancha y repite. “Es un espectáculo de primer nivel, y más ahora, con los jugadores que tenemos y el estilo vistoso y dinámico con el que juegan”, expone el miembro de Nordés, que insiste en que el incremento de la masa social solo puede ir en beneficio del club y de la ciudad: “habrá más patrocinadores, más empresas colaboradoras y más apoyo de las instituciones a un club que es un ejemplo”, afirma Pereira, que cifra “entre 3.000 y 3.500” la cifra de asistentes a los partidos que puede marcar las diferencias para llevar aun más en volandas al equipo en la pelea por ascenso hasta el final del curso.

Sombrero y megáfono

“La ciudad aun no se acaba de creer la situación del equipo”, apunta Gabriel Barreiro, Berrallouco. Él es una de las caras reconocibles entre la afición naranja que cambiará las butacas de Riazor por las del Wizink Center. Lo hará, por supuesto, acompañado de su gorro de Mickey Mouse y su megáfono personalizado. “Berrallouco nace en 2016, cuando un grupo de familias del colegio Esclavas decidimos ir juntas al baloncesto en el play off contra Breogán y Melilla. El bar Sieiro nos regaló un bombo, fuimos y nos enganchamos”, explica. El sombrero característico fue un añadido particular que le dio su hija. “El gorro ha estado ya en varias ciudades por España, estará en el Wizink y seguirá viajando con el Leyma”, aventura.

Ya estuvo presente el pasado fin de semana en Cantabria, un viaje que, además de agradable y exitoso, es ya un hito para la afición. “Hace tres o cuatro años era una quimera pensar en desplazamientos con el equipo”, recuerda. Cuenta que, gracias a la buena relación y al hermanamiento con aficiones cercanas como las de Ourense o Torrelavega, donde ya acudieron la temporada pasada, estas experiencias de acompañar al Leyma lejos de A Coruña son cada vez más alcanzables. “A ver si podemos repetir el viaje a Ourense este año, y también ir a Logroño o a Oviedo”, adelanta el integrante de Tsunami Naranja, que ayer organizó una charla abierta con Diego Epifanio en la cervecería La Olímpica.

Mañana viajan los primeros aficionados

El Leyma Coruña comienza ya a movilizarse de camino a la copa Princesa. La plantilla viaja mañana, sábado, junto con el nuevo autobús decorado para esta ocasión especial y que le acompañará durante toda la temporada. Por su parte, la afición también comenzará a desplazarse hacia la capital. A las 12.00 horas saldrá desde la explanada de Riazor, delante del palacio de los Deportes, la comitiva de autobuses para los aficionados que compraron el paquete con habitación de hotel incluida. Este grupo hará noche en Madrid para acudir el domingo a las 12.30 al Wizink Center. La segunda remesa de la marea naranja partirá a las 3.00 horas de la madrugada del domingo, también desde Riazor, para llegar a tiempo a la capital. La cervecería de Estrella Galicia en Cuatro Caminos organizará un encuentro especial este domingo para que los aficionados naranjas que no puedan acompañar al Leyma en Madrid disfruten en grupo del partido.

Este mediodía acaba la venta de entradas

Este viernes a las 12.00 horas finaliza de forma definitiva la venta de entradas para la Copa Princesa. Se pueden adquirir en la página web del Leyma Básquet Coruña a 18 euros para público general y 12 euros, solo para abonados. El paquete solo incluye la entrada al encuentro ante el Estudiantes, no el desplazamiento ni el alojamiento de hotel en Madrid durante el fin de semana.