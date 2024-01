El Liceo, un peldaño por debajo de lo que es habitual en él, sigue buscándose en la OK Liga más igualada de los últimos tiempos. En la primera vuelta en el Palacio de los Deportes de Riazor, cuando crecía que todo era un accidente y ni vislumbraba quedarse fuera de la Copa del Rey, vivió el partido más plácido de la temporada con la visita del Rivas. 8-2. Aquel día Fabri Ciocale hizo tres tantos y Pablo Cancela y César Carballeira lucieron un doblete cada uno. Dava Torres, ya con molestias, ni jugó. No hizo falta.

La historia será bien diferente esta domingo en el pabellón del Cerro del Telégrafo (12.30 horas, OKLigaTV), ya que el conjunto verdiblanco ha dejado atrás el estado de posible mala racha para enfrentarse a una nueva realidad que le ha hecho un conjunto mucho más mundano. Está en la clase media, esa en la que puede ser tercero en la tabla o pelear por la permanencia. Todo se mueve en un palmo. A ese estatus, que supone un paso atrás para los coruñeses en sus aspiraciones, es al que se quiere sumar un Rivas renacido. El equipo de Carlos Cortijo, seleccionador español sub 19, es un recién ascendido a la OK Liga y sus primeros pasos en el campeonato hacían presagiar que lo iba a tener muy complicado para salvarse, pero ahora pasa por ser uno de los conjuntos más en forma de la OK Liga. Tres victorias y un empate es la racha de resultados que amenaza a un Liceo que ya le mira de otra forma.

El momento de los madrileños no tiene nada que ver con el de hace unos meses cuando eran inexpertos y empiezan a engancharse a la lucha por la permanencia. Eso sí, no hay que olvidar que solo han ganado a un único equipo en su pista en toda la temporada, el Mataró. De ahí, del Cerro, se han llevado el botín máximo, los tres puntos, Sant Just, Caldes, Girona, Reus y Alcoi.

El Liceo sí que tendrá que tirar en esta ocasión de Dava Torres y de todo lo que tenga, sobre todo, porque la clasificación le aprieta y porque salió de nuevo trasquilado de su partido de entresemana. El empate ante el Forte dei Marmi, un resultado que no se podía permitir, le ha dejado fuera de manera virtual de la Champions. Era un título por el que ya no peleaban, pero marcharse así, tan pronto y sin dar apenas pelea...

El Liceo intentará imponer ese hockey rápido y de transición con un punto menos de exuberancia física que tan bien le funcionó en la primera vuelta ante el Rivas.