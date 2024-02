Riazor volvió a ver al Liceo de siempre. Al que avasalla a los rivales y el que hace que el paso por la pista coruñesa sea una derrota casi segura. Los verdes golearon 5-2 al Sant Just, equipo revelación de la temporada en OK Liga, con un triplete de César Carballeira y otro de Dava Torres. Este resultado refuerza la imagen vista ante el Rivas y permite, además, empatarle el average, con más goles como visitante, a un rival directo en la pugna por el play off.

El Liceo llegó al Palacio en busca de la segunda victoria seguida. Y el Sant Just, lo hizo acompañado por una veintena de aficionados que anhelaban ver a su equipo repetir el triunfo 7-3 de la primera vuelta contra los colegiales. El escenario y el contexto eran completamente diferentes, pero los catalanes tuvieron en su mano el primer susto. Fabri Ciocale vio una azul a los treinta segundos y, aunque Pujalte erró la falta directa, Pol Macià aprovechó el inicio dubitativo del Liceo para abrir la lata con un tiro cruzado. 0-1. La reacción colegial no se hizo esperar. Dava encontró a César en el corazón del área para que firmase el empate. 1-1. El partido volvió a empezar y lo hizo cargado de contactos y polémicas. Tombita se llevó un golpe de un stick en la mano y, más tarde, quedó tendido sobre la pista tras un impacto con un rival. El criterio arbitral mosqueó a la parroquia liceísta mientras, en la pista, los suyos se quedaban a las puertas de marcar una y otra vez. El premio lo logró César Carballeira de penalti pasado el ecuador del primer acto, 2-1. Era el momento de golpear. El 5 recibió una zancadilla y provocó una falta directa que Dava transformó en el 3-1. El capitán apenas tardó unos segundos con la bola en juego para volver a ver portería con un tiro potente que no logró tapar Deitg. 4-1. Martí se encargó de que ese fuese el resultado al entretiempo al atajar una falta directa de Pujalte en el último minuto. Si el resultado al descanso invitaba al optimismo, el regreso a la pista finiquitó por completo el duelo. Ocho segundos de reloj tardó César en marcar su tercer gol de la tarde, un chut fuerte y ágil que dejó sin respuesta al meta visitante. 5-1. La victoria quedó vista para sentencia. Ni siquiera el 5-2 del Sant Just en una contra de Edu Fernández puso en peligro la segunda victoria seguida de un Liceo que aprovechó una directa de Dava Torres a minuto y medio del final para redondear el 6-2.