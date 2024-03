Primer asalto hacia la ‘final four’ del HC Coruña

El HC Coruña afrontará el sábado el primer asalto de los cuartos de final de la Champions en la cancha del Massamà portugués en busca de una plaza en la Final Four del torneo. Se quedaron cerca la temporada pasada, pero en su camino se cruzó el todopoderoso Palau. Este año la eliminatoria es en apariencia más asequible, pero eso no quiere decir que el equipo dirigido por Stanis García se lo tome con menos interés. “No podemos ir relajadas”, avisa la capitana del conjunto coruñés, Luchy Paz. “Se ha dado la bonita casualidad de que nos ha tocado un equipo que a priori no tiene tanto nivel como otros de la fase de la Champions, pero hay que jugar los partidos. No se puede ir confiado, que no ha sido así tampoco en nuestro caso nunca”, insiste. “El partido se plantea de una forma totalmente diferente, pero creo que la tensión y las ganas de jugar son las mismas, porque al final lo ves cerca”, reconoce.

Será un partido disputado, en el que probablemente el HC Coruña tendrá que doblegar la resistencia del Massamà para encarrilar la eliminatoria para el partido de vuelta que se disputará el próximo sábado 6 de abril en el Palacio de los Deportes. “Lo que esperamos es que probablemente tengamos nosotras la bola la mayor parte del partido”, pronostica Luchy Paz. “Tienes que saber jugar con eso, tienes que intentar abrir la defensa como sea, porque son defensas cerradas. El juego portugués además es muy dinámico de cara a la contra y hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo para hacer que no se lo crean ni que se vengan arriba”, añade la capitana del equipo coruñés.

Una hipotética clasificación para la fase final de la Champions supondría un importante espaldarazo para un proyecto que heredó el del Liceo Femenino. Eso alimenta la ilusión en el vestuario. “Sería un premio a todo lo que se ha trabajado”, reconoce Luchy Paz. “Sería un premio y algo que poder enseñar a todas esas personas que decían que no merecía la pena seguir con esto o que no era rentable, una forma de decir que parece que sí, que los buenos resultados están llegando. Es una senda que a todas nos gustaría ver, que ojalá se pudiese dar. Estamos todas con muchísimas ganas y trabajando mucho para llegar a ello”, expone la capitana.