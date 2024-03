30-24 | El OAR recupera con brillantez la segunda plaza

El Attica 21 Hotels OAR Coruña no falló en su duelo por la segunda plaza. El pabellón de San Francisco Javier fue ayer un fortín del que no se escapó la victoria por 30-24, cimentada sobre todo en la segunda parte después de una primera más igualada y con alternativas. Pero con un casi protagonista indiscutible, ya que Mauro Jaureguiberry guió a los locales no solo con sus nueve goles, máximo realizador tanto de su equipo como del encuentro, sino con su entrega, esfuerzo, compromiso y juego.

El conjunto dirigido por Marcos Rodríguez es ahora segundo de su grupo de Primera Nacional con 40 puntos, uno más que precisamente los pontevedreses. Más atrás quedan ya Reconquista de Vigo y Carballal, a siete y nueve respectivamente y por lo tanto, prácticamente descartados. Con el Lanzarote, que ayer impuso la lógica y se impuso al Culleredo por 44-22 como líder destacado, en los cinco partidos que quedan de la liga regular parece un mano a mano entre el OAR y el Teucro la pelea sobre quien acompaña a los canarios a la fase de ascenso. Los coruñeses defenderán ese punto de ventaja.