La baja confirmada de Lucas Pérez para los dos próximos partidos, sumada a la de Yeremay Hernández por lesión, obliga a Imanol Idiakez a reestructurar parte de su ataque y encontrar la fórmula del gol para encaminar un inicio de temporada trastabillado. Unionistas pondrá a prueba el plan ‘B’ blanquiazul, que afronta el reto de aprender a vivir sin el eje de todo.

Al Deportivo le ha surgido su primer contratiempo importante del curso cuando apenas acabamos de arrancar. La baja de dos piezas clave marcará los próximos 15 días de competición. El conjunto coruñés tendrá que destapar sus cartas y hallar nuevos caminos al gol sin dos de sus mejores generadores. En el primer envite sin el extremo canario, el técnico vasco apostó por un jugador de características similares. David Mella cumplió tanto por izquierda como por derecha y que se ha ganado la oportunidad de repetir. La duda, de cara a la visita al Reina Sofía, está en quién debe ser el sustituto de Lucas Pérez, un jugador que no encuentra similares en la plantilla por lo que aporta y supone. Y esa es la gran duda que debe resolver el entrenador blanquiazul, con varios candidatos y opciones.

De los tres goles anotados por el Deportivo esta temporada, dos llevan la firma del de Monelos como asistente. En este inicio de curso, ha actuado más como mediapunta acompañando a Barbero que como única referencia. De hecho, actuando de delantero, contra el Teruel, realizó más movimientos para acercarse a la construcción que a la finalización, mostrando su clara influencia en el juego. Lucas es un catalizador. La circulación interior en los últimos metros pasa por él y dentro del área no tiene un análogo. Su disparo, su amenaza lejana o su capacidad para atacar la espalda de la defensa rival y poder llegar a línea de fondo con precisión quedan ahora encerradas en un tarro que debe ser entregado a la persona ideal.

El conjunto deportivista tendrá que aprender a vivir sin las cartas marcadas del ex del Cádiz, un comodín cuando las cosas van mal y un atajo para saltarse pasos en el camino al gol. La primera duda sobre la que partirá Idiakez será el esquema. Con Iván Barbero recuperado de sus problemas de salud y el equipo necesitado de gol, no hay motivos para que no recuperará la titularidad. Por detrás, las verdaderas incógnitas. El triángulo formado por José Ángel, Villares y Hugo Rama necesita rodaje. El de Oroso tiene ese último pase y capacidad para jugar entre líneas que se pierde sin el ‘7’. Aunque los buenos minutos de Berto Cayarga, que aguarda su turno, invitan a una entrada del avilesino al once y así situar a Davo por dentro. El exjugador del KAS Eupen se encuentra más cómodo como segundo delantero, como explicó en su propia presentación. Tendrán que discutir por una plaza.

Lucas Pérez ha dejado libre una vacante a la que aspiran varios jugadores. Unionistas, un rival que lanza muy largo a sus laterales, podría invitar a sumar un atacante más para tratar de contragolpear en lugar de a un mediocentro. Pero Hugo Rama, por calidad, rol y futura importancia, tiene más papeletas para ocupar de manera natural la mediapunta, mantener el 4231 y poner el foco del debate en otra posición.

Valcarce regresa al grupo

Después de un permiso por paternidad, Pablo Valcarce volvió a entrenar con el grupo en la Ciudad Deportiva de Abegondo. El extremo diestro estará a disposición de Idiakez para el enfrentamiento ante Unionistas del próximo sábado a las 21.30 horas. Sin embargo, su adaptación no está siendo sencilla en estas primeras semanas ya que se incorporó más tarde que el resto, sin pretemporada y esta semana ha vivido un pequeño parón. De lo que no queda mucha duda es que será uno de los claros candidatos a ocupar la banda derecha cuando esté al cien por ciento.