"Ahora me pegaré dos meses sin marcar y la gente dirá que estoy en crisis". Pablo Vázquez tiraba de humor tras lograr en Langreo su tercer tanto de la temporada para rescatar al Deportivo. El central es el pichichi del equipo y está desatado. "Estoy encantado de sumar en esa faceta porque te sirve para desatascar un partido. Estoy sorprendido. Había llegado a meter cinco goles algún año, pero no tan pronto. Intentaré seguir. Hacer goles es una buena señal para dar mi mejor nivel", razona antes de radiografiar su gol. "No recuerdo un gol igual en mi carrera, desde que juego a un nivel aceptable. Estábamos con defensa de tres y pensé que incorporarme tampoco no era malo. Fue intuición. Cuando Lucas me la pasa ya sabía que lo iba a chutar", apunta con certeza. Un Pablo Vázquez que marca y que lo juega todo y no se cansa."Me preguntó el mister cómo estaba le dije que bien. Le mentí un poco: estoy cansado. Rindo más con continuidad larga, me siento muy bien y con confíanza", cuenta.

1-3 | Mella y Pablo Vázquez evitan el ridículo Del último tanto al que lo cambió todo, el de Ponferrada. "Yo lo sabía, sabía que iba a marcar un punto de inflexión. Se había puesto todo imposible otra vez (en El Toralín) y ese premio que logramos en uno de los campos más complicados nos supo a gloria. Sabíamos que iba a ser un punto en el que iba a cambiar todo y por suerte se está consiguiendo, pero no hemos hecho nada. Ganamos dos partidos y pasamos ronda, estamos haciendo lo mínimo", avisa. Idiakez: “Servirá, si sacamos la lectura correcta” Más allá de los goles, lo importante para el valenciano es que todo está cambiando en el Deportivo. "Veníamos haciendo buenos partidos y ahora parece que el fútbol vuelve a su cauce. Partidos como el ayer parecen menos importantes de lo que son porque veníamos con la sensación muy buena y si ayer no hubieran salido las cosas, habrías dado un pasito atrás", cuenta. "Es muy positivo porque afianza lo que estamos haciendo en un contexto difícil porque era un campo con sus circunstancias. Salir otra vez de ese mal momento refuerza todo lo que venimos haciendo. El partido de ayer es importante por eso", razona. Lucas: “Llevo tiempo en esto, la pelota siempre acaba entrando” Y la victoria llega con su gol, con el de Lucas y con la aportación de la cantera. "Es importante (el gol) porque nuestro mejor jugador. Tiene cosas importantes que decir de cara a porter´ía. Venía de semanas que no lo encontraba y el otro día (ante el Nàstic) ya tuvo ocasiones. Se quitó espinilla y le abrirá el camino. Lo necesitamos", certifica antes de detenerse en los jóvenes. "Se van sumando, aportan muy buenos minutos. Yo les digo que el fútbol es más de pensar que otra cosa. yo antes me equivocaba, me precipitaba. Ayer dieron un paso adelante", asegura. Ahora toca certificar la racha en el Stadium Gal para poder mirar hacia arriba en la tabla. La plantilla es consciente de lo que se juega: "Somos conscientes de que estos tres puntos te vuelcan en la zona alta o te relegan, el equipo va rodado".