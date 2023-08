Los delincuentes viales repuntan un 5% en A Coruña: uno por cada 200 conductores

A muchos conductores, lo mejor que les puede pasar es caer en un control de la Guardia Civil. De no toparse con los operativos especiales de vigilancia de alcohol, drogas, velocidad o uso del móvil, advierten desde Tráfico en las sucesivas campaña, podrían terminar en un barranco o provocar un accidente que sume más víctimas inocentes a las estadísticas de fallecidos y heridos en la red viaria. Toparse con un cartel que anuncia el dispositivo de control puede salvar su vida y la de otros usuarios que respetan las normas al volante. Los hay que comenten infracciones por despiste, pero todavía hay quienes delinquen en carretera sin reparar en las consecuencias que puede tener circular con una copa de más o la presencia de otras drogas, pisar más de la cuenta el acelerador o conducir de manera temeraria. En el mapa de los delitos viarios de Galicia, A Coruña y Pontevedra están marcados en rojo por la DGT y la Fiscalía de Seguridad Vial por su alta tasa de delitos en carretera. A la cabeza, la provincia de Pontevedra, con una infracción penal al volante detectada el año pasado en su red viaria por cada 175 conductores censados en sus 61 ayuntamientos. En A Coruña, el índice es de un delito viario por cada 199 automovilistas, según el análisis de los datos de la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia de 2022. Solo estas dos provincias concentran casi el 80% de todos los procedimientos contra la seguridad vial tramitados el año pasado en los juzgados de la comunidad.

Con casi 3.600 delitos viarios incoados el año pasado (procesos abiertos), la provincia de A Coruña registró la cifra más alta de la comunidad, con un repunte del 4,5% respecto al ejercicio anterior. Le sigue en el ranking las infracciones de riesgo al volante protagonizados por conductores en la provincia de Pontevedra, con un total de 3.488. En este caso el aumento respecto a 2021 fue del 16%. No obstante, el mayor incremento de los delitos cometidos en su red viaria se produjo en la provincia de Ourense, con un total de 1.071, lo que supone un 23% más en un año. En la provincia de Lugo, con 1.034 procedimientos abiertos por infracciones penales en carretera, el incremento supera el 11%.

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico están acostumbrados a escuchar excusas de los más variopintas cuando detectan a un delincuente vial. Pero todavía se quedan sorprendidos ante la sensación de impunidad con la que muchos actúan y su falta de conciencia al no pensar ni en las consecuencias legales ni penales de su comportamiento. Un ejemplo da idea de la actitud que tienen en carretera. Durante uno de los controles durante un festival, un conductor manifestaba a la patrulla que lo interceptó su sorpresa por haber dado positivo. “He tomado 20 o 30 cubatas, no recuerdo exactamente, pero me encuentro bien”, comentaba el joven a los agentes en un estado “lamentable”.

Solo el año pasado fueron detectados en Galicia 9.164 delitos contra la seguridad vial, un 11,4% más que el ejercicio anterior. Este balance autonómico arroja una tasa de una infracción penal en las carreteras de la comunidad por cada 190 conductores censados, un 6,5% por encima del índice en el conjunto del país (un delito contra la seguridad vial incoado por cada 200 automovilistas).

El consumo del alcohol al volante es una de las lacras de la accidentalidad viaria y una de las conductas que más cuesta corregir, tal y como revela cada año la memoria del Instituto Nacional de Toxicología, que advierte del incremento de los fallecidos en carretera que habían ingerido grandes cantidades de alcohol. Casi la mitad de las víctimas mortales en siniestros viarios que habían bebido arrojaron tasas de intoxicación etílica. Precisamente la conducción bajo influencia del alcohol y las drogas es el delito que más se intercepta en la red viaria gallega. Hasta un total de 5.135 casos procesados el año pasado, casi el 57% del total de esta tipología delictiva y casi un 15% más que el ejercicio anterior. Los casos en A Coruña lideran la tabla autonómica (2.077), seguidos de los detectados en Pontevedra (1.872) y finalmente, con cifras muy inferiores, Ourense (606) y Lugo (580).

Destacan también los conductores interceptados sin carné, bien porque nunca pisaron una autoescuela o porque les fue retirado, con un total de 3.372 asuntos en el conjunto de la comunidad —1.311 en A Coruña, 1.279 en Pontevedra, 411 en Ourense y 371 en Lugo—.