El Ministerio de Justicia ha confirmado a este medio que la Abogacía del Estado no recurrirá la sentencia que confirma que el pazo de Meirás es patrimonio público pero que declara a los descendientes del dictador Francisco Franco poseedores de buena fe con derecho a una indemnización por los gastos necesarios (de conservación) y también los útiles (mejoras) a partir de 1975. Según el Gobierno, se trata de un fallo "positivo a los intereses del Estado". La confirmación de que no batallará contra la declaración de buena fe, no solo de los herederos del dictador, sino del propio Franco, se produce el mismo día en que fuentes próximas a la familia apuntan a que pedirá cerca de dos millones de indemnización, según publica hoy el periódico Abc.

La sentencia que el Gobierno ve "positiva" para los intereses del Estado establece un relato histórico que ha merecido las críticas de entidades como Iniciativa Galega pola Memoria Histórica y de historiadores como Carlos Babío y Manuel López Lorenzo, autores de Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, que han solicitado que se recurra por "blanquear" el franquismo. Los jueces de la Audiencia afirman que no está acreditado que Franco fuese conocedor de las irregularidades en la adquisición del inmueble y que fue un regalo a título particular y no como Jefe del Estado. Los magistrados consideran irrelevante para la causa las donaciones forzosas o la aportación pública de las administraciones e incluso el hecho de que el pazo se gestionase del mismo modo que el Palacio del Pardo. Para la Audiencia, lo fundamental, el elemento decisivo que decanta la moneda a favor del Estado, es que "fue el aparato del Estado el que ocupó los terrenos colidantes al inmueble para ampliar el recinto sin previa compra y el que realizó las obras de acondicionamiento y, a partir de entonces, asumió todos los gastos inherentes a la propiedad hasta la muerte del dictador en 1975".

En su sentencia, los magistrados reprueban a la jueza de primera instancia que negase a los Franco el derecho a percibir una indemnización por los gastos necesarios (de conservación) a los que, inciden, tienen derecho todos los propietarios, independientemente de que la posesión fuese de buena o mala fe, sino que conceden a los nietos del dictador el derecho a percibir los gastos útiles (todas las mejoras) al considerarlos poseedores de buena fe.

Los Franco se han mostrado parcialmente satisfechos con la sentencia, especialmente en lo relativo al relato histórico, al entender que desmonta la tesis defendida por el Estado hasta ahora. Su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, apunta además a supuestas contradicciones en las que incurre en lo relativo a la usucapión extraordinaria que, dice, abrirían la vía para recuperar el inmueble en casación.

El BNG envió hoy una nota en la que insta a la Abogacía del Estado a recurrir una sentencia con "un insportable tufo franquista", en palabras del diputado Luís Bará. La formación insta a todas las administraciones a combatir judicialmente un fallo que despoja la recuperación del pazo de todo el componente de justicia histórica y reparación a las víctimas del franquismo y que "hace una valoración de los hechos favorable y a beneficio de los Franco". Denuncia Luís Bará que los jueces no solo constatan "una donación a Franco y no al Jefe del Estado" sino que tampoco acredita la mala fe posesoria por parte del militar golpista, lo que en la práctica supone presumirle una buena fe que, inciden, implicaría la liquidación de los gastos útiles y necesarios desde 1975, al trasmitirse también esta consideración a su mujer, Carmen Polo, casada en régimen de gananciales con el dictador, y a la hija de ambos, Carmen Franco. El BNG considera que esa presunción de buena fe solo podría atribuírsele a los nietos del dictador, que fueron declarados herederos en 2018.

Los nacionalistas llaman la atención sobre el hecho de que la consideración de buena fe de los Franco no solo implica pagarle los gastos necesarios, a los que tendrían también derecho de ser considerados de mala fe, sino también los útiles, y les permitiría además hacer suyos los ingresos durante todos estos años, incluidos los derivados de la venta, una vez recalificados como urbanizables, de los terrenos del acuartelamiento. "Entendemos que la sentencia es una pieza más de un proceso que busca legitimar y blanquear el franquismo y beneficiar a la familia del dictador después de un expolio y rapiña continuada durante décadas de franquismo y después del año 1975, con la venta de propiedades y bienes adquiridos de forma irregular", denuncia Bará, que advierte: "Galicia no va a pagar dos veces el pazo de Meirás".

El BNG presentará una iniciativa en el Parlamento para instar a la Xunta a presentar un recurso contra esta sentencia.

El Concello de Sada ha sido el único que ha avanzado su intención de recurrir el apartado del fallo que declara a los Franco poseedores de buena fe. La decisión del Gobierno de no recurrir el fallo podría frustrar sus planes, dado que el Ayuntamiento comparece como administración codemandada en el proceso.