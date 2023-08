A Coruña, Arteixo y A Laracha lucen bandera roja por la presencia de medusas y carabelas

Las playas de la comarca de A Coruña se encuentran en alerta en los últimos días por el aumento significativo de ejemplares de carabelas portuguesas y medusas en la costa. Los profesionales de salvamento han recogido numerosos ejemplares de este tipo de animales marinos y han extremado las precauciones, llegando a prohibir el baño por seguridad.

La playa de Caión, en A Laracha, se hizo cargo este miércoles en torno a una decena de ejemplares de fragatas portuguesas. “Desde hace un par de días está la playa llena también de medusas”, comenta el socorrista, Jorge Blanco. Explica que en el puesto de socorrismo han recogido estos animales en varias ocasiones, desde la semana pasada.

El fin de semana, el Concello larachés avisó en sus redes sociales de la prohibición del baño por seguridad para evitar las picaduras. Este miércoles, el color rojo regresó al único arenal del municipio. “Además de las medusas, el mar también se encuentra muy picado y es peligroso para el baño”, detalla Jorge Blanco. Comenta que en estos días han atendido a algunos bañistas, principalmente surfistas, con picaduras de medusas. “Presentaban urticaria y sarpullidos”, especifica. Añade que no necesitaron atención sanitaria urgente.

El Ayuntamiento de Arteixo limitó el baño en las playas de Valcovo, A Hucha y Repibelo debido al incremento de medusas y carabelas en las aguas en las últimas jornadas. A mediodía todavía no se había localizado ninguna en Valcovo, según señaló el personal de vigilancia, pero estimaban que el riesgo se incrementaría con la bajada de la marea por la tarde, aunque el baño estuviese, de todas formas, prohibido durante toda la jornada. Sí se prodigaron por Barrañán y Cambouzas, donde ondeó la bandera amarilla.

Los socorristas tuvieron que retirar por la mañana tres fragatas en la zona entre ambas playas. Además, quedaron varadas numerosas medusas rojas que regresaron al mar con la subida de la marea, antes de que pudiesen retirarlas los profesionales. “Llevan apareciendo desde el último fin de semana de julio, aunque no todos los días, y en las últimas dos semanas sí que se han intensificado”, confirma la socorrista, Nerea Cabrejo. En el puesto de socorrismo de Barrañán indican que han atendido al menos una picadura de carabela portuguesa, pero no pueden asegurar que no se hayan producido más. Sí señalan la atención de surfistas y bañistas por picaduras de medusas.

El Concello arteixán alertó de la detección, en la jornada de este martes, de un elevado número de animales en la playa de Sabón, que obligó a prohibir el baño. Aunque en un primer momento se difundió que eran 80 carabelas portuguesas, los socorristas de la playa aclararon que se trataba de medusas rojas. Puntualizan que también recogieron ejemplares de fragata portuguesa, pero que en número fueron muy inferiores a las medusas.

En A Coruña, el Ayuntamiento volvió a enseñar este miércoles la bandera roja en Orzán, Matadero, As Lapas y San Amaro. Riazor, que inició de color amarillo, también mudó a rojo a media jornada. La única que mantuvo el verde fue Oza. En esta ocasión fueron las medusas las responsables de la restricción del baño, y no las carabelas portuguesas, como sucedió en las últimas jornadas, en las que aparecieron este tipo de animales en varias localizaciones del litoral coruñés, incluido el arenal de O Portiño.