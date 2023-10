¿Por qué sube la basura en el área de A Coruña?

Los vecinos del Consorcio As Mariñas pagarán por el tratamiento y la eliminación de la basura un 35% más a partir del próximo año. El recibo subirá de los 125,84 euros que se pagan este año hasta 169,88 euros, como aprobaron ayer en pleno los integrantes del ente comarcal por unanimidad.

¿Por qué sube la tasa?

El interventor del Consorcio advirtió en un informe de que veía “necesario” incrementar el importe de la tasa que pagan los vecinos para atajar la situación de déficit que arrastra el servicio. Este desequilibrio se debe a que el recibo no se ha incrementado desde 2012 mientras que el coste del contrato sí se ha encarecido —sube cada año la cuantía correspondiente al IPC más un 1,2%— y el ente ya ha comenzado a pagar un nuevo impuesto estatal que grava con 30 euros más IVA cada tonelada que se envía al vertedero.

¿Cuándo se aplicará?

La subida entrará en vigor el 1 de enero de 2024. Los primeros pagos con el nuevo importe se efectuarán en abril, en los casos de los vecinos que abonan la tasa en pagos trimestrales. Para los residentes en los ayuntamientos del Consorcio —Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada— que pagan sus recibos de modo semestral, se prevé que asuman el primer abono con el importe elevado en septiembre u octubre del próximo año.

¿Por qué en estos concellos se paga más que en otros?

Dos motivos fundamentales explican la diferencia de precio entre lo que pagan por el tratamiento y la eliminación de la basura los vecinos de concellos del Consorcio y los de otros municipios: la “obligación” de repercutir todo el coste del servicio en los recibos a los vecinos y los precios de la planta de tratamiento de Nostián, a los que hay que sumar el coste de la eliminación de los rechazos en una planta de Sobrado dos Monxes. El ente comarcal no tiene la opción de cobrar un recibo más bajo a los vecinos que el coste real del servicio y sufragar la diferencia con lo recaudado a través de otros impuestos, dado que no es un concello con margen para trasvasar partidas. Otros ayuntamientos, como el de A Coruña, repercuten solo una parte del coste del tratamiento y la eliminación de los residuos a sus residentes y financian el resto con cargo a otras partidas de ingresos. Esta práctica tiene los días contados, ya que la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular obliga a implantar una tasa “no deficitaria” y “que refleje el coste real” a partir de 2025.

Costes en Nostián

“Pasamos de pagar 54 euros por el tratamiento a 110 — 109,42 euros por tonelada tratada, sumado el coste de Nostián más el de los rechazos en vertedero y el nuevo impuesto estatal— y eso no es soportable”, asegura el presidente del Consorcio As Mariñas, José Antonio Santiso, días después de una primera mesa técnica con A Coruña de la cual trascendió poco más que la disposición de María Pita a “colaborar” con Sogama. El coste del tratamiento en la planta de la Xunta es de 72,6 euros por tonelada, sin el impuesto estatal, de 10 euros por incinerar y 30 por vertedero. Santiso confía en poder bajar la tasa a partir de 2025. “Necesitamos rebajarla a menos de 90 euros por tonelada. Si no, no sería soportable”, asegura. Fía la reducción de la tasa al incremento de población e industria y al nuevo contrato para el tratamiento y eliminación de la basura.