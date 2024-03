La renuncia de Patiño a la Alcaldía será eficaz este jueves, tras la notificación oficial al pleno

El Ayuntamiento de Cambre ha convocado sesión extraordinaria del pleno para este jueves 14 de marzo a las once de la mañana con un único punto del orden del día: la toma de conocimiento de la renuncia a la Alcaldía y a su acta de concejal de Óscar Alfonso García Patiño, que anunció su marcha en rueda de prensa el pasado jueves, cansado del bloqueo administrativo a causa, según declaró, de la “animadversión” personal contra él por parte de la interventora y de la secretaria municipales, que ha desembocado en impagos a empresas proveedoras, huelgas y ERTES, entre otros problemas.

La sesión extraordinaria, previsiblemente, tendrá una duración muy breve ya que se trata solo de dar cuenta al pleno de la renuncia. García Patiño puede, si lo desea, tomar la palabra y realizar un discurso de despedida de la Corporación local. Es con la toma de conocimiento del pleno cuando la renuncia de Patiño adquirirá eficacia legal y jurídica. Según la normativa, el exregidor también puede cambiar de opinión, hasta el último minuto, incluso en ese mismo pleno (se han dado casos). Patiño anunció que dejaba la Alcaldía, pero no la política, y que seguiría como presidente del partido que fundó, UxC.

Según la legislación, una vez vacante la Alcaldía por la renuncia, la sesión extraordinaria para la elección de un nuevo alcalde se celebrará dentro de los diez días siguientes a la aceptación de la renuncia en este pleno del jueves. En esta segunda sesión se elegirá nuevo alcalde y tomará posesión el nuevo concejal de Unión por Cambre tras correr la lista: sería la siguiente, salvo que renuncie, Yolanda Díaz Baldomir.

En este pleno de elección del nuevo regidor, quien presidirá la sesión será el primer teniente de alcalde (que también convocará el pleno de nombramiento) salvo que también sea candidato a la Alcaldía, entonces el que presidirá será el segundo teniente.

Estos días existen dificultades para acceder a los responsables de los partidos políticos en Cambre, que tienen el buzón de voz o no atienden algunas llamadas, conocedores del interés que despiertan los movimientos de los grupos y las posibles conversaciones para tratar de formar un nuevo gobierno, con las mismas siglas, un acuerdo entre UxC y PSOE, o distintas. Sólo un concejal, el portavoz de Alternativa dos Veciños Raúl Varela, atiende sin problemas. “A mí no me ha llamado nadie de momento, estamos dispuestos a hablar”, afirmó el edil.

En los últimos días han sonado con fuerza, como nuevos alcaldes, desde el responsable de Urbanismo Juan Leirós hasta el de Seguridad Ciudadana Dani Mallo. También se cita con frecuencia a María Pan, edil de Economía y Hacienda. Fuentes de la Corporación señalan que, sin embargo, cualquiera de ellos tendría “muy difícil” cambiar la situación de bloqueo del Concello, al estar muy identificados con Patiño. “Si realmente el problema son las funcionarias, con estos nombres la situación no cambiaría”, señalan fuentes de un partido.

El Partido Popular ha optado por colgar en su perfil de Facebook una fábula con “Diéguez das Mariñas” que de niño era “mentiroso a rabear” y nombraba a sus amigos caballeros a cambio de entregarles parte de su merienda y que no sabía lo que era la “humildad”.

Este Diéguez tenía como compañeros a “Dani” el de los “mofletes rojos”, a “Oscarate” al que llamaban “no fui” un tal Raúl “el acougado” y Ana “la silencios. Con ellos estaban “da Coruña” a la que llamaban “la muda”, la “pizpireta” Diana, “lista como un ajo” .