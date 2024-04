El Consello Consultivo avala al Concello de Culleredo en su desestimación de los recursos a las oposiciones de policías

El Concello de Culleredo ha recibido el aval del Consello Consultivo a su desestimación de los recursos presentados contra un proceso selectivo para la cobertura en propiedad de cinco plazas de policía local. El dictamen del organismo autonómico sostiene que los argumentos de los recurrentes para solicitar la revisión de oficio del procedimiento —selección del tribunal, bases de la convocatoria, publicación de la lista de admitidos y excluidos y primeras pruebas realizadas— no suponen motivos de nulidad de pleno derecho, por lo que informa favorablemente de la propuesta de resolución desestimatoria del Ayuntamiento.

El Consultivo asegura que “los argumentos empleados no pueden ser acogidos” porque “en unos no afectan a la legalidad de los actos objeto de revisión de oficio” y en otros “introducen cuestiones de mera legalidad ordinaria”. Los recurrentes basaban sus alegaciones en la supuesta vulneración de los principios de paridad y especialidad en la composición del tribunal, en la supuesta parcialidad del secretario del titular y en una supuesta vulneración de la obligación de que fuese funcionario con habilitación nacional cuando no lo era.

El Ayuntamiento asegura que, tras el dictamen del Consultivo, podrá “avanzar en la incorporación de nuevos policías locales”. “En realidad, el Concello ya había determinado que los recursos no procedían dado que las alegaciones no se basaban en ninguna de las causas de nulidad admitidas por ley”, como “determinaron los habilitados nacionales y los técnicos municipales, con todos sus informes favorables”, sostiene. El Gobierno local recuerda que los grupos de la oposición “votaron en contra en el pleno del pasado septiembre, lo que obligó a llevarlo al Consultivo alargando el proceso casi un año”.

Ahora, el Ejecutivo municipal llevará de nuevo a pleno la resolución, con la desestimación, para después nombrar a los nuevos cinco policías locales. Los agentes tendrán que realizar la preceptiva formación en la Academia Galega de Seguridade, cuya siguiente convocatoria se desarrolla en otoño. El BNG reclamó en varias ocasiones delegar en la Academia Galega de Seguridade Pública la selección de los nuevos agentes y criticó la demora del Ejecutivo local. El PP y los nacionalistas criticaron que el Ejecutivo municipal pretendiera culparles de la demora.