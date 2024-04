“En Asturias este año aún cortaron cabezas de lobo y las colgaron”

La bióloga madrileña Concha López Llamas ha recibido numerosos premios por su labor docente (entre ellos tres Francisco Giner de los ríos del Ministerio de Educación), además de haber participado en proyectos de Greenpeace y trabajar en talleres divulgativos de ciencia y naturaleza. Esta autora de referencia presenta hoy jueves (ayer también impartió un taller en el Ceida de Santa Cruz) su última obra: La loba y el podenco. Será a las 19.00 horas en la biblioteca del pazo de Lóngora.

Es una asidua a Oleiros.

Sí, entre presentación de libros y talleres ya he estado cinco veces aquí. Ya bromeo y digo que sigo trabajando solo para poder venir aquí.

Beatriz y la loba, en 2014; Espejo lobo en 2018 y ahora La loba y el podenco. El lobo es una presencia constante en su obra.

Respondemos a como nos criaron y educaron en los primeros años de nuestra vida. Yo vivía en Madrid pero pasaba tres meses con mis abuelos en el rural, y con otros abuelos que eran gallegos, de Lugo, y lo asumí con mucha pasión, lo llevo interiorizado. Acumulas un legado donde el lobo tiene mucha presencia y eso te conforma como persona y por eso sale en mis libros.

El lobo en Galicia es tan admirado, un animal mítico, como denostado.

En los años sesenta y setenta el lobo era considerado una alimaña. Rodríguez de la Fuente tuvo un peso esencial en cambiar esa imagen, fue un antes y un después. Se cambió mucho la imagen pero aún están enfrente los cazadores y ganaderos.

No se ven los beneficios del lobo.

No se tiene en cuenta que es una especie, el canis lupus, que regula los ecosistemas. Los cazadores buscan las mejores piezas pero los lobos cogen las enfermas o viejas, una forma de regular las poblaciones.

En Galicia hace unas décadas se dejaban cebos envenenados para matarlos.

Aún se sigue haciendo. En Guadalajara, en la sierra norte, envenenaron a un lobezno, de un grupo familiar nuevo que llegó. Y en Asturias aún este año los ganaderos cortaron cabezas de lobos y las cuelgan en zonas visibles, como puentes. Ya aparecieron dos o tres colgadas. Algunos partidos políticos esperan volver atrás.

No queremos al lobo pero el perro doméstico, ese que le ponemos jerséis y pasean en coches de bebé, tiene su origen en un lobo domesticado.

Valoramos a eses animales no humanos porque son amorosos como nosotros, les gustan las caricias y ellos también te las dan. Vemos que responden como nosotros.

Sus novelas, relatos y cuentos tienen animales, naturaleza, una literatura ecologista.

Según dicen, se enmarcan en la literatura ecocrítica y también vinculada a la literatura ecofeminista. Además, soy bióloga aunque al ficcionar tienes que olvidar eso para que no te salga tipo Walt Disney. No ser realista no hace ningún favor a los animales no humanos.

Decir ecofeminista, a algunos le suena casi como ser terrorista.

En la Comunidad de Madrid se me ha bloqueado a la hora de hacer una presentación o talleres por este motivo.

La loba y el podenco, el libro que presenta ahora, incide en este tipo de literatura.

Es un cuento de un podenco abandonado y una loba que perdió a su familia. Aparecen también unos cazadores y una familia urbana de vacaciones.

¿Podemos ser optimistas respecto al futuro de la naturaleza? El grupo Abuelas por el Clima, mujeres, han logrado una sentencia histórica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Suiza por no tomar medidas contra el cambio climático.

Se ha llegado a una situación climática extrema y no se sabe si llegamos a tiempo de cambiarla, sobre todo con este auge de la extrema derecha y el ecofascismo. Estamos en una civilización en tránsito que no se sostiene. El éxito de estas mujeres es un chorrito de aire fresco. Siempre digo que hay que trabajar desde una esperanza activa, imaginar un futuro mejor.

