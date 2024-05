“No veo viable la solución de dos estados, Israel quiere la limpieza étnica de la región”

Sahar Shatat tiene el estatus de refugiada palestina en Jordania, donde nació hace 27 años. Dejó este país hace seis años para hacer un Erasmus, se enamoró de Galicia y vive en A Coruña mientras enseña árabe y estudia un Máster en Cultura Árabe y Hebrea en Granada. Es licenciada en lengua y literatura y tiene un máster en Lingüística Aplicada. La situación que vive su pueblo la ha llevado a convertirse en activista y formar parte del movimiento BDS Coruña (Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel), que organiza la charla coloquio hoy jueves a las 20.00 horas en A Fábrica en Perillo.

España, Irlanda y Noruega han anunciado que reconocerán el estado palestino. ¿Un paso importante?

Es un primer paso, pero tiene que haber más. Tenemos claro que Israel no quiere ninguna solución. Espero que el siguiente paso sea cortar relaciones diplomáticas con Israel, el embargo de armas y apoyar a Sudáfrica en su demanda en la Corte Penal Internacional. Con estos pasos puede que lleguemos a una solución. Que sea uno o dos estados...

¿No está de acuerdo con la creación de dos estados?

Otra alternativa es la creación de un solo estado democrático para todos. No veo viable lo de los dos estados porque ¿cuáles serían las fronteras de ese estado palestino? ¿Qué hacemos con todos los asentamientos ilegales con colonos israelíes dentro de Cisjordania? Durante este genocidio Israel sigue construyendo asentamientos ilegales. No quiere ninguna solución de paz. El proyecto final de Israel es limpiar étnicamente toda esta región de cualquier pueblo que no sea judío.

Muchos países condenan lo que ocurre con los palestinos, la masacre de la población civil, pero al mismo tiempo venden armas a Israel.

Israel para Estados Unidos es la base militar más grande en el corazón de Oriente Medio para controlar todos los países árabes. Hacen el show de enviar esos paquetes de ayuda humanitaria por el aire, ya han muerto algunos al caerles encima. No queremos ayudas humanitarias, queremos que acabe el conflicto. Intentan desviar la atención pública.

¿Le da esperanza ver esas movilizaciones de los universitarios?

Sí que es una esperanza verlos en las calles pidiendo el alto al fuego. Y hoy [por ayer] empezó la acampada en la Universidade de A Coruña.

El Tribunal Penal de la Haya pide el arresto de Netanyahu y el ministro de Defensa.

Biden ya dijo que lo rechaza, es normal porque es su primer aliado. Igual que el reconocimiento del estado, creo que es un gran paso. Están viendo que no son tan intocables.

Muchos identifican palestinos-musulmanes-terroristas.

Creo que lamentablemente los medios de comunicación tienen influencia en ello porque cuando empezó esto metían todas las palabras clave: grupo islamista, terrorista, yihadista, para que la gente se posicionase en contra de los palestinos. Palestina es cuna de todas las civilizaciones y nunca hubo problema hasta que llegó el sionismo, que es un proyecto colonizador que se basa en la supremacía judía. Palestina nunca se pensó solo para musulmanes. Los medios lo pintan como un conflicto entre religiones y no lo es. Luchamos contra el imperialismo.

¿El problema es el partido radical de Netanyahu, no Israel?

El problema es que la sociedad actual israelí está muy adoctrinada, lleva muchos años en el poder el partido político de Netanyahu, y ahora hay una mayoría de la población que es muy radical y están a favor de la guerra y el genocidio, ha salido en encuestas.

Mucha gente es reticente a criticar a Israel por no verse como antisemita, por el horror del holocausto.

Sí, tienen esa sensación de culpa. Pero no puedes justificar un genocidio porque antes se cometió otro genocidio. Toda la idea del antisemitismo viene de Europa. Los palestinos no podemos pagar por los crímenes que cometieron los europeos.

Se convirtió en activista.

En 2023, antes del atentado de Hamás del 7 de octubre, en Cisjordania los israelíes asesinaron aproximadamente a 300 palestinos y no salió en los medios. Eso pasaba a diario desde hace 76 años. Van más de 40.000 palestinos asesinados, más de 15.000 niños. Mi padre vivió la Nakbá del 48, vivió en campos refugiados y yo crecí escuchando esas historias. Siempre he soñado con visitar el pueblo de mi padre, con él, pero no me permiten entrar. Hago este activismo por mi pueblo, espero aportar mi granito de arena.

Hablará hoy en Oleiros, cuyo alcalde ha criticado siempre a Israel.

No lo conocía y me sorprendió. Vi que también a él en su día le amenazaron. Le aplaudo. Es muy valiente.

