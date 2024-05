El Concello de Oleiros suprimirá el bus municipal si no gana usuarios: “Tiene un déficit tremendo”

El Concello de Oleiros sopesa suprimir el bus municipal. Tras anunciar que recortaría el trecho que llegaba hasta O Burgo y remodelaría las rutas, el alcalde, Ángel García Seoane, avisó este jueves en Radio Oleiros que eliminará el servicio si persisten sus bajos niveles de uso, que lo convierten en muy deficitario, aseguró.

“Estamos estudiando qué recorrido va a hacer el bus y si lo usa la gente. Y, si no lo usa, vamos a sacarlo. Tirar el dinero, no”, aseveró García Seoane y justificó que “tiene un déficit tremendo”. El regidor detalló que el servicio cuesta a las arcas municipales 80.000 euros anuales más el 20% de los billetes que subvenciona el Ayuntamiento. “Estamos hablando de casi 100.000 euros de gasto en un bus que lleva a 30 personas al día. Desde las 7.00 hasta las 21.00 suben unas 30 personas. Y hay puntos en los que no sube ningún ciudadano”, detalló el alcalde.

Por ahora, aunque bajo lupa, el transporte continuará. “De momento, vamos a mantener el bus”, señala García Seoane. El regidor explica la posibilidad de suprimir el transporte municipal por la proliferación de superficies comerciales en el municipio en los últimos años, a diferencia de la situación existente cuando se puso en marcha el bus, cuando “no había tantas instalaciones deportivas como ahora y había menos superficies comerciales”, por lo que muchos vecinos de Iñás o San Pedro de Nos acudían a realizar sus compras a O Burgo y volvían. “Pero ahora los vecinos tienen instalaciones cerca, desde O Seixal hasta Perillo, y de O Seixal a Iñás también hay varias superficies comerciales. Hay un montón de instalaciones”, aseguró. El regidor apuntó, de hecho, que el tramo en el que más usuarios se subían al transporte municipal, de esa treintena al día que lo usa, era “de O Temple para abajo, hacia O Burgo”, localidades ya pertenecientes a los concellos de Cambre y Culleredo, respectivamente.

La primera consecuencia de este cambio en las necesidades de los vecinos es la supresión de la parte de la ruta que llegaba hasta O Burgo a partir del próximo día 1. “Va a dar la vuelta en O Seixal”, explicó el alcalde en la radio municipal.

El recorte del trayecto conllevará una reducción de tiempos. Si hasta ahora las frecuencias eran cada dos horas, en las que los vecinos podrían ir a O Burgo, realizar las gestiones o compras hasta esperar el bus de retorno y llegar de regreso a casa, a partir del 1 de junio se realizará el viaje, ida y vuelta, en una hora y media. “Sabes que tienes tres cuartos de hora para hacer la gestión y coger el bus de vuelta”, explicó el alcalde en Radio Oleiros.

El Gobierno local anunció la semana pasada la supresión de la parte de la ruta hasta O Burgo y el refuerzo de líneas que requieren más servicio, como el polígono empresarial de Iñás, que cuenta con cada vez más empresas y en el que se construyen una residencia de mayores y un tanatorio. El Concello considera prioritarias las zonas que tienen peores frecuencias en el transporte metropolitano de la Xunta y puntos con mayor demanda, como la parroquia de Nós y la zona norte del concello.