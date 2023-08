Ibai Llanos inició el movimiento en redes sociales sobre el posible regreso de 'El Grand Prix'. El streamer vasco tuvo la idea de recuperar este mítico formato televisivo en Twitch durante una entrevista con Ramón García, el icónico presentador del programa. Un proyecto que parecía realidad, pero que ha terminado por estrenarse sin el famoso creador de contenido.

Al final, en un giro de los acontecimientos, Radio Televisión Española se hizo responsable de terminar recuperando el programa, con algunas actualizaciones sobre el formato como la afamada vaquilla. El ente público contrató de nuevo a Ramón García para estar al frente del formato, después de veinte años sin presentarlo.

Esta vez, estaría acompañado de la actriz Michelle Calvó y la streamer Cristinini, que comenta todas las pruebas del programa. Ahora, Ibai Llanos ha revelado en su canal de Twitch que la emisora pública le ofreció el puesto de Cristinini en el espacio televisivo. Sin embargo, Ibai ha desvelado cuál es el verdadero motivo por el que rechazó la propuesta.

"Yo rechacé narrar el mundial de fútbol y presentar 'El Grand Prix', precisamente, por la Kings League. Además, hace tres días, me ofrecieron comentar el mundial de baloncesto y también he tenido que decir que no", comentaba a Ibai Llanos a Gerard Piqué en una conversación en directo.