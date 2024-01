Omar Montilla es natural de Venezuela. Se graduó en Medicina hace 30 años por la Universidad de los Andes y, desde hace unos meses, reside en Sada. Actualmente ejerce como ayudante de cocina en un restaurante de la localidad coruñesa. Lleva tres años esperando a que el Ministerio de Universidades homologue su título para que pueda ejercer su profesión.

El caso de Omar es el caso de cientos de profesionales titulados en el extranjero que, a día de hoy, no pueden ejercer su oficio en el país porque no cuentan con la homologación pertinente de su titulación universitaria debido al atasco burocrático que existe en la Administración. Según datos del Ministerio de Universidades a fecha de septiembre de 2023, a nivel estatal todavía había 50.000 expedientes de extranjeros sin revisar y 30.000 incompletos. Además, el propio Ministerio reconoce que entran 5.000 casos nuevos al mes, lo que sitúa el total en unos 100.000 en toda España.

La cifra de residentes en Galicia que se encuentran en este estatus no ha trascendido. No obstante, colectivos de afectados ya se han movilizado en la comunidad. Tal es el caso de Homologación Justa Ya, una plataforma formada por más de 80.000 afectados por el atasco burocrático de las homologaciones en España. En Galicia, los afiliados rondan las 300 personas. La organización ha convocado para el próximo 26 de enero una concentración frente a la Delegación del Gobierno, en A Coruña.

“Ya he trabajado de todo”

La tesitura de no poder ejercer su especialidad a la hora de emigrar a otro país supone una odisea para quienes llegan por primera vez a España y se tienen que buscar la vida. “Ya trabajé de todo. Cuando llegué, empecé haciendo de jardinero y ahora trabajo de ayudante de cocina a la vez que asistente de transporte escolar”, indica Omar, que lamenta que “ni siquiera he logrado encontrar un empleo a jornada completa”.

Omar llegó a Galicia hace tres años huyendo de la dura realidad que atravesaba Venezuela en aquel entonces. “Ejercía de obstetricista y ginecólogo, pero nos tuvimos que marchar porque aquello era insostenible”, dice el médico. Una vez aquí, pidió la homologación de sus títulos que, además de la carrera de Medicina, incluyen varios másteres. “No entiendo estas demoras de años cuando vemos todos los días que hay un déficit en el sector médico”, apostilla el facultativo venezolano.

Un caso similar al de Omar es el de la colombiana Jessica Gaitán, graduada como odontóloga en su país en el 2019. Después de trabajar en la plantilla médica de las Fuerzas Aéreas Colombianas, se trasladó a Galicia. “Mi pareja es de aquí y, además, quise cursar un máster”, dice. “Llevo dos años pendiente de la homologación y no puedo ejercer”, lamenta la colombiana, que actualmente se encuentra realizando cursos para desempleados del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

A pesar de que el gremio de la Medicina es el que más está sufriendo las consecuencias del atasco, ninguna profesión se libra. Javier Larrea tiene 26 años y viene de Cuba. Se licenció en Derecho en su país y hace unos meses se trasladó a Santiago de Compostela. Efectuó los trámites hace tres años y todavía permanece a la espera. “Inicié el papeleo antes de venirme a Galicia, pero no sirvió de nada”, dice el jurista, que se gana la vida a través de las ofertas que le llegan desde las Empresas de Trabajo Temporal. “Ejercí en diversos sectores, como la hostelería, pero ahora estoy como discontinuo en una empresa de limpieza”, indica.

Javier también lamenta que esta larga demora repercuta en su objetivo final, realizar el máster de abogacía. “Es algo que necesito para ejercer de abogado, pero no lo puedo hacer hasta que me homologuen el título”, indica. Además, asegura que también existen españoles en la misma situación que él: “Hay gente de aquí que se fue a estudiar fuera y, cuando volvió, se encontró con que no le aceptaban la titulación”.

Aunque el número de solicitudes esté batiendo récords, esta situación se remonta la mitad de la década pasada, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy promulgó el Real Decreto 967/2014, que establecía los requisitos para realizar las homologaciones de titulaciones extranjeras en España. Esta disposición contemplaba un máximo de seis meses para tramitar las peticiones pero, en la práctica, no fue lo que sucedió.

Desde aquel momento, las solicitudes para homologar titulaciones extranjeras se fueron multiplicando exponencialmente, acumulando investigaciones en tramitación que no se cerraban e incumplían los plazos estipulados. “Se llegaron a detectar expedientes de homologación de más de cinco años de duración que aún se encontraban pendientes de resolución”, sostenía un informe del Defensor del Pueblo de 2021 donde se denunciaba la “inacción” del Ministerio de Universidades.

Situación agravada

Un año más tarde de este escrito y con una situación todavía más agravada, el Gobierno promulgó otro real decreto para agilizar los trámites de las homologaciones y, a su vez, efectuó un plan de choque ante la severidad del panorama. Se reclutó a 68 funcionarios con una clara misión: tramitar más de 30.000 expedientes pendientes en un plazo máximo de seis meses. El atasco no se desbloqueó y las medidas terminaron en saco roto. Ahora, el Gobierno trata de desencallar otra vez la situación. El Ministerio de Universidades ha anunciado un nuevo aumento de plantilla para la comisión encargada de tramitar los expedientes, con 26 nuevos trabajadores, fijando el total en 41, algo que no convence a las organizaciones de afectados.

H Este joven de 26 años estudió Derecho en Cuba, donde nació. Lleva tres años esperando la homologación, lo que le impide realizar el máster de acceso a la abogacía. Ejerce como discontinuo en una empresa de limpieza.

Abogado en Cuba y limpiador en Galicia

H Se graduó en el 2019 como odontóloga en Colombia, su país natal, y se vino en 2021 a Santiago. Lleva dos años en espera para homologar su título. Ahora se encuentra realizando cursos para desempleados del SEPE.

Dentista en Colombia, en cursos para parados

H Nacido en Venezuela, este médico lleva más de 30 años licenciado en Medicina y cuenta con varios másteres. A causa del atasco burocrático, no puede ejercer. Trabaja como ayudante de cocina en un restaurante de Sada.

Médico en Venezuela, cocinero en Galicia