Newsletter 11 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #11 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos. Vamos al lío.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: Facebook e Instagram quieren entrenar su inteligencia artificial con nuestras fotos, nuestros textos y nuestros datos

📰 Noticias

📚 Zona de lectura: ¿Es ético, sano y legal hablar con nuestros muertos a través de la inteligencia artificial?

🛠️ Los recursos: una web para eliminar a tu ex de las fotos y el nuevo ChatGPT español para WhatsApp

🔢 El dato tecnológico: ¿Quién es la mascota con más seguidores en redes sociales?

💥 Mi recomendación: el creador de contenidos Raúl Ordóñez

🗓️ Agenda de eventos tecnológicos en A Coruña

Apúntate a esta newsletter

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

💡 El tema de la semana

Una semana.

Es el tiempo que he tardado en no escribir en esta newsletter sobre inteligencia artificial.

El pasado jueves comenté que iba a intentar no hablar de IA en ese correo.

Y lo cumplí.

Me costó.

Pero lo cumplí.

Pero la promesa solo ha durado una semana.

Y es que lo que pretende hacer Meta (matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads…) bien merece abrir esta newsletter.

Seguro que a finales de la pasada semana (a mí me llegó el viernes) recibiste un correo de Facebook e Instagram en el que te avisaban de que el próximo 26 de junio modificarán su política de privacidad.

Sí, esa que siempre es muy corta en todas las plataformas y siempre leemos.

En su email anunciaba que “el fundamento legal en el que nos ampararemos serán nuestros intereses legítimos de usar tu información con el fin de desarrollar y mejorar la IA en Meta”.

¿Perdón?

¿Van a utilizar todos nuestros datos personales (fotos y textos) que hemos introducido en Facebook e Instagram a lo largo de las últimas décadas para alimentar y entrenar a su inteligencia artificial?

Pues sí.

Pero, ¿podremos oponernos?

Sí, pero la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya ha denunciado que “no puede ejercerse de forma sencilla, ya que requiere siete pasos; además en ningún caso es una oposición completa, ni excluye a terceros”.

No son 7 pasos. Son más.

Mi compañero Carles Planas Bou los ha recopilado en esta noticia.

¿Crees que los 3.000 millones de usuarios que tiene Facebook y los 1.200 millones que tiene Instagram han leído el correo que les llegó la semana pasada y se opondrán a que usen sus datos?

El proceso para oponerse se ha diseñado para que sea muy farragoso -estoy pensando en la gente mayor, por ejemplo- y que sea una minoría la que al final repudie sus pretensiones.

Además, no deberían pedirnos que rechazásemos el uso de nuestros datos para alimentar su inteligencia artificial, sino que nos tendrían que pedir nuestro consentimiento para utilizarlos porque son nuestros.

Y si no damos ese permiso es que queremos que no los utilicen.

Claro, pero eso supondría que centenares de millones de usuarios -los mismos que los de hace un par de párrafos- no les diesen el consentimiento.

Además, los emails de Facebook e Instagram (los dos son un cortapega) finalizan con una frase con dos ideas, que, como diría Esperanza Gracia, me inquietan, me atormentan y me perturban.

“Si aceptamos tu oposición, se aplicará a partir de ese momento”.

¿Cómo que si aceptamos tu oposición? ¿Es que denegarán alguna solicitud?

Y, por último, “se aplicará a partir de ese momento”.

¿Qué quiere decir esta frase?

¿Que a partir del próximo 26 de junio no podrán utilizar nuestros datos, pero que todos los que tenemos dentro de Facebook e Instagram de los últimos años sí?

En fin. Este mundo cada vez está más loco.

📰 Noticias

Esta vez no voy a hacer ningún comentario a estas noticias porque se comentan ellas solas.

✔️ "España está acelerando su desertificación": el despliegue de centros de datos de Microsoft y Amazon inquieta a varios expertos

✔️ De Obama musulmán a poner pegamento en la pizza: la IA está intoxicando el buscador de Google

✔️ La nueva función de IA de Windows registrará todo lo que haces en tu portátil

📚 Zona de lectura

En este artículo reflexionan sobre la resurrección digital y si es ético, legal y sano hablar con los muertos a través de la IA.

Empezamos con Lola Flores, que hizo un anuncio para una marca de cerveza cuando ya estaba muerta, y ya vamos por la posibilidad de hablar con los muertos como si fuese una ouija.

“Un episodio de un programa de televisión suscitó hace unos meses un amplio debate público y profesional. En ese programa, varias personas fueron expuestas a recreaciones digitales de las voces de sus familiares fallecidos generadas mediante inteligencia artificial a partir de audios reales. Estas recreaciones no solo imitaban las voces, sino que también formulaban preguntas evocadoras, provocando reacciones emocionales intensas en los participantes”

🛠️ Los recursos

✔️ Elimina a tu ex… pero solo de las fotos.

El año pasado se produjeron casi 100.000 demandas de disolución matrimonial en España. Una de las partes chungas de una separación son las fotos comunes. Ahora ya puedes eliminar a tu ex de ellas.

La página web de Ex-Terminator emplea una herramienta basada en Inteligencia Artificial para quitar a una de las dos personas que aparecen en la foto.

Lo que no inventen…

✔️ Carina IA es la alternativa española a ChatGPT que puedes tener en tu WhatsApp.

Se trata de una IA con la que podemos conversar a través de esta aplicación de mensajería y es de origen español. La he probado y tiene su aquel para jugar un rato.

🔢 El dato tecnológico

30

Son los millones de seguidores que tiene Jiffpom en todas sus redes sociales.

Es uno de los influencers más importantes, pero no es una persona.

Es un pequeño perro de la raza Pomerania.

Su fama lo llevó a actuar junto a Katy Perry en el video musical de la canción “Dark Horse”.

Jiffpom / L. O.

💥 Mi recomendación

Raúl Ordóñez, ‘Jaspeante’, es un reconocido creador de contenido, consultor y formador especializado en marketing digital.

Su trabajo destaca en plataformas como TikTok e Instagram, donde tiene más de 1,5 millones de seguidores y en las que comparte consejos y herramientas tecnológicas. En los últimos tiempos también habla de inteligencia artificial.

Este jiennense afincado en Lugo tiene una gran capacidad para comunicar de manera clara, cercana y amena.

En 2009, ganó el Premio Bitácoras, un galardón muy prestigioso en la blogosfera hispana que premia a los mejores blogs en español.

Recientemente ha ganado el Premio TopTeachers, que reconoce a los mejores creadores de contenido educativo en plataformas digitales.

Para estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo digital sus videos son muy instructivos.

🗓️ Agenda de eventos tecnológicos en A Coruña

🌐 Viernes, 7 de junio | 19.30 horas | Admin Cañas | Restaurante Fire Capitano

🌐 Sábado, 22 de junio | 18.00 horas | Python y Birras | Ateneo - Rúa Reverendo Padre José Álvarez Cabezas, 1

🌐 Miercoles, 26 de junio | 17.00 horas | Galicia Podcast Summit | Accede Papagayo

🌐 Jueves, 27 de junio | 19.30 horas | PHP Coruña y Python Coruña | Mesa redonda final de temporada| Sngular Stage Atlántico (antes Corunet) | 2 Rúa Sor Joaquina

📩 Newsletters anteriores

🚀 Desenredando la tecnología 10

🚀 Desenredando la tecnología #9

🚀 Desenredando la tecnología #8

🚀 Desenredando la tecnología #7

🚀 Desenredando la tecnología #6

🚀 Desenredando la tecnología #5

🚀 Desenredando la tecnología #4

🚀 Desenredando la tecnología #3

🚀 Desenredando la tecnología #2

🚀 Desenredando la tecnología #1

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 2 h. y 50 min.

⏳ Tiempo en leer esta newsletter: 5 m. y 30 seg.

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

👉 Si te ha gustado lo que te he contado puedes suscribirte para recibir en tu correo el resto de ediciones de esta newsletter.

Hasta el próximo jueves.

Suscríbete para seguir leyendo