El Concello de A Coruña da luz verde a los promotores para reanudar la urbanización de Someso

Avance lento en las obras de urbanización y acondicionamiento del barrio de Someso. Los vecinos del Sector 7, que llevan años denunciando el abandono del barrio, vieron aumentar su malestar de forma exponencial en los últimos dos años, en los que asistieron a un ir y venir de camiones en las numerosas parcelas sin edificar del barrio, que achacaron sin acierto al inicio de las obras de urbanización que deben acometer y costear los promotores del polígono por sentencia judicial. Un proyecto de mejora aprobado en 2020 y cuya primera fase, correspondiente al rellenado de parcelas sin edificar, debía estar concluida en un plazo de 11 meses. Nada más lejos de la realidad: dos años después de la entrada de esos primeros camiones que los vecinos veían desde sus ventanas, representantes del Concello y de la junta de compensación admitieron a los vecinos que las obras de urbanización del barrio no llegaron ni a iniciarse.

En la misma reunión, celebrada en noviembre, aseguraron a los residentes que el proyecto arrancaría finalmente en el primer trimestre del año. Fuentes municipales han confirmado que el acta de comprobación del replanteo de la obra, un trámite esencial que el Concello y los promotores deben rubricar para ejecutar los trabajos, se firmó la semana pasada, con lo que, aseguran las mismas fuentes, “ya están en condiciones de retomarlas”. Este trámite, imprescindible para el inicio de las obras, tiene por finalidad la de acreditar que los terrenos sobre los que se han de verificar las actuaciones son los previstos en el replanteo previo a la licitación.

Es un primer paso que llega tarde para los vecinos de esta zona del barrio, enmarcada en el recinto ferial, que, al sentirse “abandonados” por la Administración y los promotores del polígono, optaron por organizarse para visibilizar más intensamente las carencias del barrio en materia de limpieza, seguridad, iluminación y servicios. Los residentes llevan meses denunciando que el barrio está fuera de la ruta de la limpieza viaria que debe acometer el Concello en los terrenos de su titularidad, con lo que es habitual que en las calles de la zona se acumule la basura, la maleza y otras consecuencias indeseables de la falta de limpieza, como la presencia de ratas.

La cuestión de la limpieza es el punto que suscita más discrepancias entre los vecinos y la administración. Mientras que desde el Concello alegaron en múltiples ocasiones que no se podía dotar de esos servicios al polígono hasta que los promotores hubiesen urbanizado las parcelas correspondientes y las hubiesen cedido al Concello, los vecinos sostenían que la vía principal que atraviesa el sector es de titularidad municipal. Ahora, además, pueden demostrarlo con un informe expedido por el área de Patrimonio del Concello, en el que consta que la calle José Pascual López Cortón “forma parte de la red viaria de titularidad municipal y sus obras de urbanización se encuentran debidamente recepcionadas”.

El mismo documento hace constar que las obras de urbanización de dicha calle fueron recepcionadas en distintos tramos, y que el último de ellos pasó a ser de titularidad municipal en octubre de 2009. “En conclusión, el barrio está sin limpiar, cuando una parte es municipal desde 2009. Se escudan en que hay parcelas municipales sin recibir, que no tienen nada que ver con la vía, porque la impresión es que no compensa reconocer que está sin limpiar desde 2009”, lamentan los vecinos del barrio. Además del informe de Patrimonio, los residentes estriban su malestar en el hecho de que la última actualización del plano de las rutas de limpieza municipal, tanto el barrido manual como mecánico, que el Concello publicó en su web, data del año 2011, cuando parte del barrio de Someso, que no aparece en la ruta de limpieza, ya era de titularidad municipal y estaba debidamente recepcionada desde hacía dos años. “En 2011 podrían habernos incluido. Es toda la calle que bordea Espacio Coruña. Tenemos recogida de contenedores, pero ni papeleras, ni limpieza de barrido. Los operarios pasan de largo, del Birloque a Matogrande. A Expocoruña y el Coliseum solo vienen a limpiar cuando hay eventos”, señalan. A este respecto, desde el Concello señalan que se está coordinando con el servicio de limpieza para “dar respuesta a las demandas trasladadas por los vecinos” que sean, matizan, “de responsabilidad municipal”.

Someso afronta, pues, dos frentes abiertos: por un lado, la limpieza, y, por otro, el inicio de las esperadas obras de urbanización que pongan remedio al mal estado que el barrio arrastra desde hace años, marcado por la judicialización de la cuestión de quién debía acometer esas labores de urbanización. El Concello y la junta de compensación fijaron como plazos para el arranque definitivo de las obras la última semana de enero o las primeras de febrero, con una fase inicial que se basará en delimitar qué parcelas son de titularidad municipal y, por ende, objeto de urbanización, y cuáles están en manos de particulares, que tienen la obligación de adecentarlas para que no interfieran en la viabilidad de dichos trabajos. Un proceso en el que los vecinos, escépticos tras las largas esperas, ven con poco optimismo. “Vemos algunos movimientos, pero no como para que se cumplan los plazos”, alertan.