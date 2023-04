La CIG asegura que denunció la trama del Sindicato de Limpieza a la Fiscalía de A Coruña hace años y esta la ignoró

La CIG ha solicitado personarse como acusación particular en el caso contra varios miembros del Sindicato de Limpieza (STL), entre los que se cuenta su secretario general, Miguel Ángel Sánchez, acusados de cobrar mordidas por trabajar en las concesionarias municipales de limpieza viaria y recogida de basuras de A Coruña, además de recurrir al tráfico de influencias para conseguir contratos. Según afirmó este lunes el secretario comarcal de CIG-Servizos, Roberto Pérez, el sindicato ya denunció esto a la Fiscalía coruñesa hace “tres o cuatro años”, sin éxito.

Según Pérez, desde el sindicato se llegó a “hablar con el fiscal jefe”, pero el Ministerio Fiscal les comunicó que “no quería meterse”. “Intentamos que tomara parte en el asunto y dijo que lo iba a estudiar, no sabemos si no hizo nada o esperó tres o cuatro años para actuar”. La Fiscalía no respondió a las preguntas de este diario sobre esta cuestión.

La CIG también afirma que denunció este asunto al Gobierno local, que rechazó realizar declaraciones (la alcaldesa, Inés Rey, dijo: “no voy a comentar nada sobre este asunto”) y al anterior de Marea Atlántica; este grupo responde que nunca tuvo constancia de “actividad delictiva” y que, de tenerla, lo hubiera denunciado.

También estudia personarse en el caso la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro, aunque todavía no lo ha decidido. Esta también pide al Concello que sea más “riguroso”, pues una empresa de la presunta trama era un centro especial con ánimo de lucro.