Cine LGTBI en A Coruña: “educar” en diversidad

Para catalogar películas como Moonlight o Carol, las plataformas de contenidos audiovisuales usan etiquetas descriptivas como “drama” o “romance” o “LGTBI” porque sus personajes que sufren o se enamoran son homosexuales o lesbianas. Pero para otros filmes dramáticos o románticos con personajes heterosexuales las mismas plataformas no utilizan la etiqueta “heterosexualidad”. A Fernando Cayazzo le gustaría que algún día no existieran estas catalogaciones para dramas o romances, y que no se hablase de cine LGTBI sino que este fuese generalizado y “respetado”. Pero como “hay que seguir luchando para no olvidar quienes somos y de dónde venimos”, las letras LGTBI que luce estampadas en su camiseta son también las protagonistas de la primera edición del Norte Cinema Diverso, que se celebrará en el teatro Colón el 21 y 22 de abril.

“Educar y reeducar en la diversidad. Dar visibilidad a estos colectivos, a sus vidas y a sus historias”. Este es el objeto de este nuevo festival de cine surgido en la ciudad, explica Cayazzo, codirector de la iniciativa junto a Fito Ferreiro, de quien surgió la idea hace unos dos años. Se la propuso a su amigo y este, que había trabajado en la producción del festival de artes escénicas Corufest, se puso también en marcha. A los impulsores de Cinema Diverso, que proyectará cortometrajes a concurso, documentales y largometrajes y organizará un encuentro público con artistas, productoras y directoras, les interesa que “todo tipo de público, no solo una audiencia LGTBI”, se acerque al Colón y descubra el cine que se ofrece. La cinemateca de la fundación Pedro Zerolo proporciona gran parte del programa; Bodegas Martín Códax dará nombre al premio al mejor corto; y participará la diputada de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli. Ocho días de música, 35 artistas y tres escenarios para celebrar el Atlantic Pride “El cine es una herramienta muy poderosa para educar porque destruye prejuicios y refleja la lucha del colectivo, que muestra como somos, personas normales. Cuando yo era adolescente no tenía referencias culturales en el cine, el teatro o la televisión sobre la homosexualidad antes de salir del armario. No quiero que las nuevas generaciones no las tengan. Aún hay 69 países en los que se criminaliza a los homosexuales y once en los que se les aplica la pena de muerte”, expone Cayazzo, un cinéfilo que siempre tuvo el “sueño” de organizar un festival LGTBI. El codirector de Norte Cinema Diverso celebra que ahora este festival contribuya a reforzar la imagen de A Coruña como ciudad implicada en dar visibilidad al colectivo LGTBI, “con propuestas como Corufest o Atlantic Pride”: “Cada vez estoy más orgulloso de una ciudad que se mueve, porque hace falta que la gente no se olvide, hace falta que no nos durmamos”. Además de los cortos a concurso que se podrán ver en cada sesión los dos días el nuevo festival proyectará las películas Tu me manques, Triángulos rosas y Variaçoes-Guardian Angel y el documental Canela. El encuentro de artistas será el día 22 a las 17.00 horas.