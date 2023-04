La adjudicataria del mercado ecológico de San Agustín renuncia a seguir por las tasas

La empresa adjudicataria del mercado ecolóxico que se celebra en San Agustín semanalmente desde el 7 de julio de 2022 ha renunciado al año de prórroga que le facilitaba el contrato porque la actividad, actualmente, no es económicamente viable, tal y como explica Judith Cabana, administradora de la concesionaria, Voltaxe.

“Este es el último mes en el que haremos el mercado. La licitación permitía que nos quedásemos un año más, pero, desde el principio, fue un despropósito. Estuvimos con obras todo el año en el entorno, no había accesos habilitados, nos dijeron que iban a sacar a concurso los puestos del exterior del mercado y que habría terrazas y, a día de hoy, aún no hay nada, hubo cambios internos en el Concello y cada día hablábamos con una persona diferente, no hubo intención de potenciar el mercado y, así, es imposible seguir”, relata Cabana, que apunta, además, a que las tasas para el uso del mercado municipal para la celebración del mercado ecológico ascienden a mil euros al mes, una cifra muy difícil de conseguir en estas circunstancias. El BNG presentará en la próxima sesión plenaria un ruego oral para que el Concello garantice la continuidad del mercado ecológico y de proximidad en San Agustín. Para ello, el Ayuntamiento tendría que sacar de nuevo la gestión de la actividad a concurso. En las mismas condiciones, Voltaxe asegura que no se presentará, aunque deja la puerta abierta a hacerlo en caso de que cambien, ya que la empresa confía en que el mercado tiene futuro si el tratamiento es bueno.

“El motivo principal de la renuncia es económico, porque son mil euros al mes y para conseguirlos hay que tener muchos productores”, explica Cabana, que apunta, además, a que se podría redimensionar el espacio de uso —y así también los costes—, ya que, actualmente, tienen derecho a ocupar toda la planta superior y la entrada, cuando realmente no necesitan tanto.

Cabana defiende, además que, a pesar de todo, el mercado funciona bien y que hay muchos productores que quieren participar y aproximadamente unas cien familias que acuden semanalmente —se celebra los jueves— a hacer su compra en estos puestos de pequeños productores de A Coruña y su comarca.

“Con un poco de cariño por parte del Concello, podría ser un mercado de referencia, porque los productores están encantados y hay mucha demanda. Al principio, hicimos muchas actividades, como talleres y catas, pero, al no tener el apoyo del Concello, al final, el mercado funcionaba con la inercia que tenía”, lamenta Cabana, que asegura que, en este formato de mercado, hay espacio también para otro tipo de productores de elementos sostenibles y responsables, como pueden ser velas o productos de higiene femenina.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, insta al Gobierno local a mantener, cuanto antes, una reunión con los productores que acuden semanalmente al mercado para “consensuar fórmulas que aseguren la continuidad” de esta actividad, que se empezó a realizar en 2015, con Marea Atlántica en la Alcaldía.