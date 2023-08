Santy Gutiérrez, un creador de lectores

El dibujante Santy Gutiérrez es uno de los autores todoterreno de esta nueva edición de Viñetas desde o Atlántico. Expone en la sala Salvador de Madariaga, en Durán Loriga, presenta un cómic infantil, participa en un homenaje a Francisco Ibáñez y ha colgado el cartel de plazas agotadas en sus talleres de banda diseñada. “Es importante atraer a los pequeños lectores. No puede haber nuevas generaciones de lectores si no los criamos. Leer siempre es bueno”, señala.

Santy Gutiérrez, que cada día muestra su trabajo en las páginas de LA OPINIÓN, está feliz de presentar su nuevo libro de la mano de Demo Editorial, Brais e Chisco. Extremo risco. “Es una obra sobre dos personajes, un yeti y un pingüino, que practican deportes de riesgo. Cada página es un chiste. Es muy divertido”, revela el autor, que asegura que es una obra “un poco gamberra”. “Se hace obra infantil un poco demasiado políticamente correcta y nos habíamos olvidado de esta parte gamberra que le gusta a los niños”, añade.

Un cómic en gallego que no es solo para niños de “10 o 11 años” sino “para todos los públicos”. “No hay mucho cómic en gallego y menos para jóvenes. Así que si queremos que lean en gallego, tenemos que empezar desde pequeños”, apunta, orgulloso de la iniciativa de Demo y su colección Demo Pequeno. Firmará ejemplares hoy y mañana en el stand de la editorial en Méndez Núñez a las 19.30 horas.

Pero la huella de Santy Gutiérrez en este Viñetas va más allá de la presentación de este libro. “Esta edición del festival es especial porque ha cambiado la dirección después de la renuncia de Miguelanxo Prado y estaba en el aire su celebración. Al final se ha hecho y está funcionando muy bien. Me siento especialmente contento”, analiza el dibujante, que expone dos páginas con historias de terror en la sala ubicada en Durán Loriga. “Es una exposición de autores locales que merece mucho la pena”, avisa.

También ha participado en el homenaje ideado por Manel Cráneo al fallecido Ibáñez. “Decidió improvisar y hacer un fanzine con ilustradores de primera división de toda España para que cada uno hiciese su versión de un personaje de Ibáñez”, detalla. Gutiérrez eligió al Profesor Bacterio. “Como me gusta mucho Breaking Bad, uní las dos cosas”, cuenta.

Pero, además, el dibujante ha vuelto a impartir talleres de banda diseñada en Viñetas, algo que no hacía “desde hace cinco o seis años”. Se agotaron todas las plazas. “A los chavales siempre les ha gustado dibujar. Es el primer lenguaje que se utiliza. Pintan a mamá, a papá, una casa o una flor. Después aprenden a escribir y después a leer. Pero lo primero siempre es dibujar. La cuestión es que no abandonen”, concluye el autor, que pone su granito de arena para que eso no ocurra.