Cecebre , el segundo embalse más vacío de los que abastecen a los vecinos del litoral gallego

El nivel del embalse de Cecebre, que abastece a A Coruña llegó la semana pasada al 58,3% de su capacidad, el peor nivel en un mes de agosto desde que Augas de Galicia empezó a registrar los datos en 2006. Este lunes, de acuerdo con el boletín semanal del mismo organismo, ha caído otros tres puntos, hasta el 55,2%, frente al 64,8% del año pasado en las mismas fechas. Un nuevo récord en negativo, y el segundo peor dato de los embalses de abastecimiento de las ciudades, villas y áreas metropolitanas de la demarcación hidrológica de Galicia-Costa, en la que se ubica A Coruña.

En la demarcación, que engloba toda la provincia de A Coruña, la Mariña lucense y la mayor parte de Pontevedra, Augas de Galicia contabiliza nueve embalses de abastecimiento, en la que la media de ocupación es veinte puntos mayor que en Cecebre, del 20%. De estos nueve, solo uno está por debajo del embalse que abastece a A Coruña y su entorno: se trata del embalse de Vilagarcía, que abastece a esa villa y que está algo por debajo del 22% de su capacidad. Además, el embalse de Baiona está poco mejor que Cecebre, con un 57,4% del agua que podría contener en el mejor de los casos.

Pero la sequía estival no se nota en las principales urbes del sur. El embalse de Eiras, que abastece a Vigo con agua del río Oitavén, está a casi el 88,9% de su capacidad, mientras que el Zamáns, también destinado al área de la urbe olívica aunque con mucha menos capacidad, se sitúa en el 74%.

El embalse de Pontillón do Castro, que presta el mismo servicio a Pontevedra, roza el 96% y está prácticamente lleno. La fuente de líquido de Ferrol es el embalse de Forcadas, que está al 77,8%, mientras que el embalse de Caldas de Reis supera el 86% de su capacidad. Ya en la comarca coruñesa, el Beche, que abastece a Abegondo, se sitúa cerca del 65% del máximo.

En cuanto al resto de pantanos de la demarcación, los embalses que se dedican a producir energía eléctrica u otros usos industriales presentan situaciones muy diferentes, unos pocos por debajo de la mitad de su capacidad y otros casi llenos, pero en conjunto la situación es mejor que la de Cecebre, y la media de ocupación está por encima del 64%. En la parte oriental de Galicia, de acuerdo con datos del Ministerio para la Transición Ecológica, hay situaciones diferentes en los principales embalses: el de Belesar está al 44%, pero el de Os Peares se encuentra cerca del 97%. Esta situación, sin embargo, no afecta directamente a las principales ciudades: Lugo se abastece con agua del Miño, y lo mismo hace Ourense en los meses estivales.

Medidas contra la sequía

El pasado 21 de julio, la Xunta estableció la prealerta por sequía en la cuenca de la ría coruñesa, y hace dos semanas declaró la situación de sequía prolongada. El Ayuntamiento respondió a la situación con restricciones: el lavado de coches está prohibido fuera de establecimientos especializados y se han cortado las fuentes ornamentales, además de limitaciones a baldeos y limpieza de edificios.

Tanto el Meteosat como Meteogalicia prevén lluvias para finales de esta semana, aunque esto no garantiza que mejore la situación: en 2019, cuando la sequía se prolongó durante el otoño, varios días seguidos de lluvia a lo largo de octubre solo consiguieron un aumento de dos puntos en la ocupación. El Concello ultima un plan de emergencias contra la sequía, que la legislación autonómica instaba a tener aprobado en enero de 2022. La alcaldesa, Inés Rey, ha defendido que la previsión es que no sea necesario realizar cortes en el suministro puesto que “no estamos en una situación de riesgo extremo” y porque la previsión es que las precipitaciones aumenten en el último trimestre del año. Otra opción sería traer agua del lago de Meirama o As Encrobas, de Cecebre, un trasvase para el que nunca se llegó a completar la infraestructura pero que permitiría suministrar bombeando. El Concello no lo ha solicitado.