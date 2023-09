¿Cuántos delincuentes cometen hurtos en A Coruña?

Droga y hurtos tienen una estrecha relación en la actividad delictiva de la ciudad. Se hurta dinero u objetos (en el interior de vehículos, en tiendas y supermercados, en locales de ocio y terrazas de hostelería) para conseguir recursos con los que obtener la droga o consumirla directamente; cuando esta se agota se vuelve a delinquir. Y la delincuencia, con el “repunte de la percepción de la inseguridad” que crea en los ciudadanos, ha sido el motivo por el que el Gobierno ha decidido incrementar la presencia de efectivos policiales en las calles de A Coruña.

La Policía Nacional, según el testimonio de fuentes sindicales, tiene identificados en la actualidad a alrededor de una veintena de delincuentes que cometen la mayor parte —un 90%, estiman— de los hurtos, una modalidad que volvió a experimentar un aumento, del 4,3%, en el primer trimestre de este año y superó un 31,8% el promedio del país.

Al tratarse el hurto de un delito leve, no conlleva pena de prisión y a la persona identificada se le cita para un juicio rápido tras la emisión del informe policial, al que en la mayoría de los casos no suele comparecer. Cuando hay reiteración de hurtos o de robos con fuerza en el interior de vehículos en poco tiempo, o cometidos varias veces pero en un periodo más largo, o que han causado alarma social, los juzgados sí pueden dictaminar pena de cárcel, que lleva a los delincuentes a permanecer alrededor de tres meses entre rejas.

No hay cifras concretas. Las fuentes oficiales de la Policía Nacional no las tienen, aunque admiten la identificación de delincuentes habituales en sus registros de denuncias. Es frecuente además que establecimientos que disponen de cámaras de seguridad o incluso vigilantes, como pequeños supermercados que abren en horario nocturno, acudan a las comisarías de distrito cada semana “con cinco o seis denuncias e imágenes grabadas” para que el 091 identifique a los “hurtadores”, apuntan las fuentes sindicales consultadas por este diario. Estas tampoco precisan cuántos de estos delincuentes actúan en la ciudad, pero aseguran que rondan la veintena y que algunos trabajan en pareja, por lo que se da la circunstancia de que las dos personas son encarceladas al mismo tiempo cuando se les atribuyen hurtos o robos en coches de forma reiterada y las condena un juez.

Las mismas fuentes señalan que hay especialistas en hurtos de la misma nacionalidad que actúan al descuido en locales de hostelería (en terrazas o en el interior), muchas veces con el reparto de funciones entre una persona y su pareja, así como otros delincuentes de otras zonas geográficas que cometen sus acciones de noche en pubs y discotecas”.

El auge de los hurtos en la ciudad es uno de los motivos de preocupación más comunes entre los vecinos, como han denunciado reiteradamente en los últimos meses, junto a los robos con fuerza y la ocupación ilegal de viviendas o instalaciones, que utilizan precisamente para consumir o trapichear con drogas. A Coruña es un punto de destino final del tráfico de sustancias y después de la pandemia se disparó notablemente el consumo de heroína y de hachís, especialmente entre los jóvenes, según manifestaba a este periódico en abril pasado el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en la ciudad, Ramón Martínez. El movimiento de sustancias no es de grandes cantidades, explicaba, pero el hecho de que hacerse con esta droga no sea caro, incentiva la aparición de nuevos consumidores y también la comisión de hurtos.

“Prevención” en la calle

Ahora habrá un refuerzo de la presencia policial en las calles para vigilar los delitos, según anunciaron esta semana el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la alcaldesa, Inés Rey, que no explicaron si el cuerpo sumará más agentes o reestructurará el reparto de tareas. Los sindicatos policiales son “escépticos” porque llevan años denunciando la escasez de efectivos. “Si sacas gente de un lado para estar en la calle, algunas funciones se resentirán”, cree Marcos Franco, secretario general del SUP en A Coruña. “Que haya más agentes fuera refuerza la labor preventiva y si bajan así los delitos, al menos se investigarán menos. Pero de diez patrullas que había hace unos años, ahora no hay más que tres”, añade Borja Varela, secretario provincial del CEP. Otra fuente sindical apunta que a la reducción de patrullas por turno, se suma que en la ciudad no hay ningún grupo operativo de respuesta (GOR), los encargados de reforzar las tareas de presencia y prevención de los grupos de atención al ciudadano (GAC).

Detenido por robar a un menor con violencia

La Policía Nacional detuvo a un hombre acusado de robo con violencia por intentar sustraer el móvil a un menor que estaba en una terraza y herir con una silla al hermano de este, mayor de edad, cuando intentó defenderlo. De acuerdo con el 091, el suceso ocurrió en torno a las 18.00 horas del miércoles de la semana pasada, cuando el hombre se acercó a la mesa de los dos hermanos y les preguntó en reiteradas ocasiones la hora.

Entonces le intentó arrebatar el móvil al chico, el hermano lo trató de apartar y el presunto criminal lo golpeó con una silla, produciéndole heridas que precisaron asistencia médica. Luego se dio a la fuga, sin haber conseguido hacerse con el móvil. El hombre fue detenido por agentes del Grupo de Atención al Ciudadano del 091, y les intentó agredir, por lo que además del delito de robo con violencia se le imputan cargos de atentado contra la autoridad.