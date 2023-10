El Consello de la Xunta de ayer aprobó ayer la declaración como proyecto de interés autonómico o PIA de la obra de ampliación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), un trámite que se empezó en diciembre de 2021. Esta figura habilita al Gobierno gallego intervenir directamente en el ordenamiento urbanístico para realizar grandes obras, y, explican fuentes de la Xunta, le permite soslayar requisitos como tener licencia municipal: el proyecto prevalece sobre cualquier otro uso de suelo. También permite, como en este caso, expropiar: el proyecto prevé adquirir 40 fincas y derribar 19 viviendas. El Consello de ayer aprobó la urgencia de las expropiaciones, que, según afirma el Gobierno gallego, empezarán este otoño.

De acuerdo con las previsiones del contrato para redactar el proyecto, se esperaba que el PIA estuviese aprobado en abril de este año, y la ocupación de las fincas se calculaba, precisamente, para el mes actual. La aprobación del PIA se demoró hasta ahora, informan fuentes del Gobierno gallego, porque fue necesario redactar el proyecto, someterlo a exposición pública y recabar informes.

El documento engloba actuaciones en Pedralonga. La Xunta construirá allí hasta 17 nuevas casas en las que cuenta con realojar a la mayoría de los expropiados, si bien fuentes de estos indican que esperan a saber las condiciones para aceptar. La Xunta señala que el “primer” paso será ahora contratar la obra para urbanizar la finca.

En paralelo se está redactando el proyecto del nuevo edificio hospitalario, para el que era necesario tener el PIA. Además de la construcción y reforma de edificios sanitarios, en la zona del actual complejo hospitalarios se construirán nuevos accesos y dos aparcamientos, y también se reservará una parcela para una guardería infantil. Previamente, fueron resueltas favorablemente las tramitaciones ambientales.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que esta declaración “facilitará, simplificará y acelerará mucho” la tramitación de la obra, por la que, defendió, el Chuac se convertirá en un centro “de referencia en España” y que implicará una inversión de “más de 500 millones” de euros. Rueda destacó que el Gobierno gallego ya está avanzando en la parte de los trabajos que no precisaban de la aprobación del PIA, y que se han sacado a concurso las obras para derribar el Hotel de Pacientes, construir una nueva Torre Polivalente y realizar los accesos, tres contratos que prevé firmar en otoño. Las obras de la Torre, afirma la Xunta, empezarán “entre finales de este año e inicios de 2024”. La de los accesos durará 24 meses, y el Concello, que la pagará en su mayoría, aprobó esta semana, a petición del Gobierno gallego, extender su financiación un año, hasta 2026.

Comesaña culpa al Concello de retrasar los accesos

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, apunta al Gobierno de A Coruña al ser preguntado por el retraso en la construcción de los nuevos accesos al hospital, que se prevé que acaben en 2026. “El Concello tardó en adecuarse a este proyecto y hemos esperado a esa adecuación”, aseguró. Comesaña afirmó que la Xunta esperó a “esa adecuación” y que confía en que los viales “estén ejecutándose al tiempo que el resto de las obras previstas”.

El Pleno de A Coruña aprobó ayer de forma unánime la actualización del convenio de colaboración entre el Concello y la Xunta para la construcción de los accesos al hospital coruñés, que modifica el periodo de financiación de las obras debido al retraso en la tramitación de los trabajos. Con el cambio, la obra, cuya ejecución tiene una previsión de dos años y aún no está adjudicada, no estaría concluida hasta 2026, ya que la addenda en el convenio propuesta por la Xunta varía las cuantías aportadas por el Concello y las prolonga un año. La Corporación votaron a favor.

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, exigió al Ejecutivo gallego que no demore más la obra de los accesos. El PP atribuyó los retrasos al Concello por tardar en firmar el convenio para ampliar el hospital. Lage, que comentó que la comunicación de la Xunta para actualizar el convenio la recibió el Concello este martes, un día después de la convocatoria del Pleno, recordó que el Gobierno gallego pidió al inicio del año a la administración local que en lugar de los 50.000 euros recogidos en el presupuesto municipal prorrogado para los accesos al hospital aportase un millón en la anualidad de 2023. El Gobierno local aprobó en abril destinar esta cantidad para este año, ocho en 2024 y 16,4 millones en 2025 (13,2 corresponden al Concello). Con la addenda aprobada, la cuantía para 2023 se reduce a 50.000 euros, mientras que para 2024 habrá ocho millones, para 2025 diez y para el último año, 2026, 7,35 millones, de los que 4,1 los abonará el Concello y el resto la Xunta. “La Xunta no ejecutó ni un solo metro de esos accesos, aún en licitación. Me gustaría equivocarme, pero creo que no será la última vez que tenemos que cambiar el presupuesto”, vaticinó Lage.